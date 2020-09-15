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Haberler>Yazarlar>Ümmügülsüm Soytürk>Libido azalması
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Fotoğraf: iStock
15.09.2020 - 17:55 |  Son Güncelleme:

Libido azalması

Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
gulsum72@gmail.com
Libido azalması
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Libido azalması, cinsel aktiviteye karşı ilgi azalmasını ifade eden bir durumdur.

Libido yaşam boyu değişkenlik gösterebilir. Bazen cinsel ilişkiye olan ilgiyi kaybetmek bazen de partnerinizin ilgisini çekmemeniz normaldir. Uzun süre devam eden libido azalması endişeye neden olabilir. Libido azlığı kimi zaman altta yatan bir sağlık durumunun neticesinde olabilir. Libido yaşam boyu değişkenlik gösterebilir. Bazen cinsel ilişkiye olan ilgiyi kaybetmek bazen de partnerinizin ilgisini çekmemeniz normaldir. Uzun süre devam eden libido azalması endişeye neden olabilir. Libido azlığı kimi zaman altta yatan bir sağlık durumunun neticesinde olabilir.

- İlişkide yaşanan sıkıntılar libido azalmasına neden olabilir.

- Uzun süreli ilişkide ve eşinize aşırı aşina olma durumunda,

- Cinsel çekim kaybı,

- İletişim problemi yaşadığınızda,

- Güven problemi,

- Fiziksel olarak yaşanan cinsel sorunlar,

   *Boşalma sıkıntısı,
   *Erektil bozukluk,
   *Vajinal kuruluk,
   *Cinsel ilişkide acı,
   *Orgazm bozukluğu

- Stres, kaygı ve bitkinlik cinsel isteği hatta genel mutluluğunuz üstünde büyük bir etkiye sahip olabilir.

- Depresyon durumu cinsel dürtüleri ve isteği etkiler,
   
   *Geçmeyen ve aşırı üzüldüğünüz durumlar,
   *Ruh halinizi düşük veya umutsuz hissetmek,
   *Eskiden zevk aldığınız şeyleri yapmaya ilgi veya zevk kaybetmek.

- Yaşlanma ve menopoz,

  *Kadınlarda menopozdan hemen önce, menopoz sırasında ve sonrasında düşük östrojen ve testostero,
  *Erkeklerde daha düşük testosteron,
  *Hareketlilik sorunları dahil yaşla ilgili sağlık sorunları,
  * Kullanılan ilaçların yan etkileri

- Hamilelik, doğum ve emzirme,

  *Hormon seviyelerinizdeki değişiklikler,
  *Vücuttaki değişiklikler ve vücut imajınızla ilgili sorunlar,
  *Bitkinlik,
  *Doğum sırasında kesik veya yırtılma gibi bir yaralanmanın neden olduğu ağrılı seks,
  *Bebeğinize bakmaya odaklanmak gibi değişen öncelikler

 

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Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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