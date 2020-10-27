Küretaj hakkında en çok merak edilenler

Küretaj işlemi halk arasında en sık bilindiği şekli ile istenmeyen gebeliğin alınması için uygulanırken, bunun dışında düşükten sonra kalan parçaların temizlenmesi, rahim kalınlaşması tespit edilen hastalığın tanısının konulması, aşırı vajinal kanaması olan hastanın teşhisi ve tedavisi amaçlı kullanılabilir.

Küretaj nasıl yapılır?

Küretaj işleminde kanüller kullandığımız vakum aspirasyon yöntemi ile negatif basınç uygulayarak enjektör mantığı gibi içerideki dokuyu çekerek, ucu keskin yapıda boyutları değişken kürek dediğimiz aletler kullanılarak yapılabilir.

Küretaj işlemi bir cerrahi prosedür olduğu için sterilizasyon koşullarına dikkat edilmesi gerekir.

Jinekoloji masasına alarak hazırladığımız hastamıza genel veya lokal anestezi uygulayabiliriz. İşlem süresi 10-15 dakika olup uygun ellerde riski minimumdur.

Küretaj hangi hastalıklarda yapılır?

İstenmeyen gebeliğin tahliyesi

Düşük sonrası rahim içinin temizlenmesi

Endometrial polip

Endometrial hiperlazi

Anormal vajinal kanama tanı ve tedavisi

Menopoz sonrası kanama

Mol gebelik (üzüm gebeliği) tedavisi

Doğum sonrası kalan plasentayı temizlemek için

Küretaj işleminin riskleri

Sterilizasyon koşullarına dikkat edilmezse enfeksiyon riski vardır. Bu nedenle işlem sonrası profilaktik antibiyotik kullanılmalıdır. Rahimin delinmesi: İleri gebelik haftasında, menopoz sonrası hastalarda perforasyon riski vardır. Aktif bir kanama yoksa takip yapılabilir. Çoğu küçük delik ikinci bir işlem gerektirmez. Ama aktif kanama varsa, delik büyükse ikinci bir cerrahi gerekir. Rahim duvarında yapışıklık: Metal küretle yapılan küretaj işleminde rahim iç duvarının basal tabakasına zarar verilirse yapışıklıklar oluşur. Bu yapışıklık kadının sonrasında gebe kalmasını olumsuz etkiler.

Küretaj işleminden sonra nelere dikkat edilmeli?

İşlemden sonra genel anestezi olduysanız 1 saat kadar dinlenmeniz gerekir.

İşlem sonrası kasıkta kramp şeklinde ağrı, vajinal kanama olabilir. Bu nedenle ağrı kesici kullanmalısınız. Kanam genelde adet kadar yoğun olmaz ve 1-2 gün içinde kesilir. Aşırı olan kanamalarda, 1 hafta- 10 günden daha uzun süren kanamalarda doktorunuza başvurmalısınız. Ağrı kesici ihtiyacı 1-2 gün devam eder. Daha uzun süren ve şiddetli ağrıda doktorunuza danışmalısınız.

Normal fiziksel aktivitenize ertesi gün başlayabilirsiniz.

Kanamanız geçene kadar ayakta duş şeklinde banyo yapabilirsiniz.

Kanamanız kesilene kadar cinsel ilişkiye girmemelisiniz.

İşlemden sonra vajinal kötü kokulu akıntı enfeksiyon belirtisi olabilir, doktorunuza danışmalısınız.