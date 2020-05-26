Kadınlar regl dönemi öncesi neden her şeyi yemek ister?

Yapılan bir çalışmaya göre, östrojen ve progesteron hormon seviyelerindeki değişikliklerin, adet döneminden önce yüksek karbonhidrat ve tatlı yiyecekler için isteklere neden olduğunu göstermektedir.

Böyle bir araştırma olsa da yemek yeme isteğinin ardındaki tek neden hormonlar olmayabilir. Adet öncesi döneminizdeki tüm değişiklerle mücadele etmek için kendinizce geliştirdiğiniz bir savunma mekanizması da olabilir.

Nişastalı yiyecekler ve tatlılar serotonin hormonu salgılar. Serotonin mutluluk hormonu olarak bildiğimiz bir hormondur. Mutluluk hissi güzeldir ancak kötü olan hormonlar tükendiğinde tüm bu adet dönemi duygularını tekrar yaşayacak olmaktır.

Yine yapılan bir araştırmaya göre regl dönemi düzensiz olan kadınlarda aşırı yeme isteği diğer kadınlara göre daha fazla yaşanılabilir.

İştahınızın artmış olması aklınıza, "Hamile miyim?" sorusunu da birçok defa getirmiş olabilir. Olabilirsiniz, ancak bazen yeme isteklerinizin olması hamile olduğunuz anlamına da gelmeyebilir. Yani adet öncesi sendrom hala iştahınızın nedeni olabilir. Hamilelik yeme arzusunun yanında tiksinme ya da yiyeceklerden uzak durma arzusunu da barındırabilir. Bu belirtiler hamilelik düşüncesi açısından birlikte değerlendirilmelidir. İştahsızlık regl döneminin bir belirtisi değildir. Hamilelik belirtileri için mide bulantısı, göğüs uçlarında koyulaşma gibi belirtilerde kontrol edilmelidir.

İştah artışı, adet döneminden ne kadar süre önce başlar?

Adet dönemine ait iştah artışı genellikle adetten 10 gün öncesine kadar başlayabilir. Bu aynı zamanda bağırsak hareketlerinde değişiklikler oluşturabilir. Bu değişikliler gaz çıkarma ve büyük tuvalete çıkma şeklinde olabilir. Baş ağrısı, sivilcelenme ve şişkinlik hissi adet öncesi dönemin başlamasına işarettir.