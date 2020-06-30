Hamilelikte düşük nedir ve neden olur? Belirtileri nelerdir?

Düşüklerin birçoğu kişinin kontrolünde olmayan ve çeşitli tıbbi nedenlere bağlı meydana gelebilir. Risk faktörleri, işaretleri ve nedenlerini bilmek, düşük durumunu daha iyi anlamanıza ve ihtiyaç durumunda herhangi bir destek veya tedaviyi almanıza yardımcı olabilir.

Düşük belirtileri nelerdir?

Hamilelik süresine bağlı olarak farklı işaretler olabilir. Hatta bazı durumlarda gebe kaldığınızı anlamadan bile düşük yaşama riskiniz vardır. Ağır lekelenmeler, vajinal kanamalar, vajinadan gelen doku ve sıvı, şiddetli kramp ve karın ağrıları, şiddetli sırt ağrısı bu işaretlerdendir.

Hamilelik esnasında yukarıda sayılan belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu aramalısınız. Bu tarz belirtiler, düşük olmadan da yaşanabilir ama doktorunuz her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmelidir.

Hamilelik sürecinde neden düşük olur?

Düşük yapma riskini artıran unsurlar bulunsa da genellikle yaptığınız ya da yapmadığınız bir şeyin sonucu değildir. Hamilelikte, vücut gelişmekte olan fetüse hormon ve besinler sağlar ve bu şekilde fetüsün büyümesini sağlar. İlk üç aylık dönemde yaşanan düşükler fetüs normal olarak gelişmediği için olur. Bu gelişim sıkıntısına neden olabilecek farklı faktörler vardır. Bunlar kromozom anormallikleri, yaşam şeklinden kaynaklanan beslenme bozukluğu, alkol ve sigara kullanımı, ileri yaşta gebelik, hormonlarla alakalı sıkıntılar, travmalar, obezite, tiroit kaynaklı sıkıntılar, kontrolsüz diyabet, rahim bozuklukları, besin zehirlenmeleri ve ciddi yüksek tansiyon durumları olabilir. Gebelik sürecinde her türlü ilaç kullanımını da doktor kontrolü ile yapmalısınız.

Adet döneminiz ve düşük bazı durumlarda aynı şekilde belirtilerle yaşanabileceğinden karıştırılabilir. Kramp gibi ekstra bir durum da ayırt etmede değerlendirilebilecek bir belirti olabilir.