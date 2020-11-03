Gebelik ve koronavirüs

Koronavirüs yani Covid-19 virüsünün dünyamızı etkilediği şu günlerde "Gebelik süreci nasıl etkilenir?" diye bütün ebeveyn adayları düşünmektedir. Bazı virüsler bebeğin sağlığını etkileyebileceğinden, hamilelik sürecinde ateşiniz çıkarsa her zaman doktorunuza bildirmelisiniz.

Covid-19 solunum yolu ile bulaşan bir virüs ve 2019 yılının son aylarında görülmeye başlanmıştır. Zika virüsü adı verilen bir virüsün etkilerini tüm dünya bilmekteyken, bir de koronavirüs insanları düşündürmeye başlamış ve çeşitli zorunluluklar altında yaşamaya mahkûm bırakmıştır.

Öksürük, ateş, kısa nefesler, yorgunluk durumu herkeste olduğu gibi gebelerde de görülen belirtilerdir. Ayrıca kas ağrıları, baş ağrısı, titreme, koku ve tat kaybı ya da boğaz ağrısı da yaşanabilir.

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, hamile kadınların Covid-19'a diğer insanlardan daha yatkın olduğunu gösteren kesin bir sonuç çıkarılamamıştır. Araştırmaya göre enfeksiyon kapılsa dahi, hastalığın zatürre gibi ciddi komplikasyonlarına yakalanma olasılıklarının diğerlerinden daha fazla olmadığı düşünülüyor.

Koronavirüs tedavisi, diğer solunum yolu hastalıklarının tedavisine benzer. Hamile olsanız da olmasanız da bol su tüketimi ve dinlenmek birincil tedavi yöntemi olacaktır. Kişiye özgü değerlendirme ile ilaç tedavisi doktor değerlendirmesi neticesinde önerilebilir.

Koronavirüse yakalanan hamilelerde düşük, erken doğum, ölü doğum ve daha şiddetli enfeksiyon gibi olaylar yaşanmıştır. Hamileliğin ilk üç ayında, nedeni ne olursa olsun yüksek ateş, doğum kusurlarına yol açabilir.