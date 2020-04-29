Endometriozis (Çikolata kisti) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Endometriozis, yumurtalıklar, bağırsaklar ve pelvis (üreme) dokularında endometriyal doku büyüdüğünde meydana çıkar. Endometriyal dokunun pelvik bölgenizin ötesine yayılması normal bir durum değildir, ancak imkânsız da değildir. Rahim dışında büyüyen endometriyal doku, endometriyal implant olarak bilinir.

Adet döneminizdeki hormonsal durumlar, bu durumda ağrı ve iltihaba neden olabilir. Bu da endometriyal dokunun kalınlaşacağı ve parçalanacağı anlamına gelir. Parçalanan doku atılamadığı için ağrı, tahriş, yara oluşumu ve hatta doğurganlığı etkileyebilir.

Çikolata kisti kadınların %10’unda görülebilen bir rahatsızlıktır.

Çikolata kistinin belirtileri nelerdir?

- Acı adet dönemleri

- Adet öncesi ve sırasında alt karın bölgesinde ağrı

- Adet dönemi sırasında bir veya iki hafta kramplar

- Ağır âdet kanaması veya dönemler arasında kanama

- Kısırlık

- Cinsel ilişkiden sonra ağrı



- Bağırsak hareketlerinde rahatsızlık

- Adet döngüsü sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek bel ağrısı

Çikolata kisti nasıl tedavi edilir?

Çikolata kisti tedavi için neden olan durumların ortadan kaldırılması gerekir. Direkt olarak tedavi yoktur. Belirtiler üzerine gidilerek şikayetler azaltılabilir. Hormon terapileri, ağrı kesiciler kullanılabilir. Durumun takibi kişiye özgü olarak doktoru tarafından değerlendirilmelidir. Histerektomi (rahminizin alınması) tarzı bir cerrahi operasyonu da doktorunuz değerlendirebilir.

Sıcak suya oturma, dar pantolon giyinmeme, karın bölgenizi sıcak tutma, daha düzenli beslenme, kilo kontrolünü sağlamak, daha fazla oksijen almak, omega-3 almak, masaj, akupunktur yaptırmak belirtilerin etkisini azaltabilir.