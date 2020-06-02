Cinsel ilişkiye girememe problemi uzaktan tedavi edilebilir mi?

Kadında cinsel ilişkiye girememe durumunun tedavisi aslında uzun yıllardır yapılmaktadır. Bilinmelidir ki bu durumun %100 tedavisi vardır. Kadın cinsel organının cinsel ilişkiye engel teşkil ettiği düşünülür. Ancak fiziksel durumun yapılan muayene neticesinde ilişkiye engel olduğu çok fazla görülmemiştir. Cinsel eğitim eksikliği, davranışsal bilişsel terapiler uygulanarak bu durum tedavi edilebilir.

Covid-19 yani korona virüs hayatımıza girdiğinden beri biraz daha popüler olsa da bizler daha önceleri de teknolojinin getirdiği özel video görüşmeler sayesinde bu tedavileri uygulayabiliyorduk. Yani uzaktan tedavi internet üzerinden video görüşmeleri ile gerçekleştirilebilir ve biz hekimler bu tedavileri uygulayabiliyoruz.

Yurt içinde ve yurt dışında bu sorunu yaşayan çok fazla kadın var ve tedavi için muayenehanelerin olduğu şehirlere gelmek onlara ekstra maliyet çıkarıyor. Yol, konaklama ve yemek masrafları hastaları zorluyor. Online cinsel terapiler sayesinde tecrübeli hekimler belirli süre ve sayılarda görüşmeler ile hastalarına yardımcı olabilir. Seanslar sonrasında hastaya gönderilen kişiye özel doküman ve videolarla da evlerinde çalışma imkanı sağlanır. Başaran çiftleri görmek ise biz hekimlerin en büyük mutluluğu olmaya devam etmektedir.