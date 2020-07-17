Aşılama yöntemi ile bebek sahibi olmak

Aşılama yöntemi ile tüp bebek tedavisi gibi bir uygulamadan önce kişilerde hamile kalma oranı arttırılabilir. Tüp bebek uygulamasının bütçesine göre daha uygun maliyetli bir yöntemdir. Tüp bebek uygulamasına oranla başarı oranı daha azdır.

Uygulamada ilk olarak dölleme kabiliyeti yüksek olan spermleri ayırılır, semende bulunan beyaz küre, hücre artıkları, ölü hücreler, protein gibi şeyler temizlenir. Kalitesi yüksek olarak seçilen spermler döllenmeye hazırlanan yumurtaların yakınına yerleştirilir.

Aşılama tedavisi kadınlar için; Tüp yapışıklığı, Endometriozis, açıklanamayan kısırlığı olanlar, rahim ağzında sperme karşı antikor oluşturma ihtimalinde uygulanabilir. Erkekte, boşalma bozukluğu ve kaliteli sperm eksikliği durumu varsa uygulanır.

Aşılamanın yapılamayacağı kişiler de vardır. Bunlar; Sperm parametreleri aşırı bozuksa, Endometriozis durumunun sıkıntılı olduğu belirlenen hastalar, tüplerle çift taraflı tıkanıklık durumunda, daha önce yaşanmış pelvik enfeksiyon öyküsü varsa, 2 ya da 3 kez uygulanan aşılama başarısız olduysa. Bu durumda tüp bebek tedavisine geçilebilir.

Aşılama ağrısız ve risksiz bir uygulamadır. Uygulama jinekolojik muayene olabilen bir hasta için oldukça basittir ve çok kısa sürer. Uygulama sırasında hasta uyanıktır. Vajinismus gibi bir rahatsızlık geçirmiş ya da normal muayene olmakta zorlanan kişilerde hafif bir anestezi uygulanabilir. Aşılamada rahim içine verilen spermler steril değildir. Erkeğin cilt ve üretral çıkışından temas olmuş bakteri taşıyabileceği için aşılama öncesinde sterilizeye dikkat edilirse enfeksiyon riski düşürülmüş olur.