Amniyosentez nedir ve neden yapılır?

Amniyosentez, hekiminizin rahminizden tıbbi yöntemlerle az miktarda amniyotik sıvı aldığı bir işlemdir. Alınan sıvı miktarı tipik olarak oldukça azdır.

Amniyotik sıvı bebeğinizi rahim içinde çevreler. Bu sıvı, bebeğinizin hücrelerinden bazılarını içerir ve bebeğinizin herhangi bir genetik anormallik olup olmadığını öğrenmek için kullanılır. Bu tip amniyosentez genellikle hamileliğin ikinci 3 aylık döneminde, tipik olarak 15. haftadan sonra gerçekleştirilir.

Bu yöntem ile bebeğinizin akciğerlerinin rahim dışında hayatta kalabilecek kadar olgun olup olmadığını belirlemek için de kullanılabilir. Bu tip amniyosentez hamileliğinizin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar.

Amniyotik sıvı toplamak için uzun, ince bir iğne doktorunuz tarafından kullanılır. Alınan sıvı ile laboratuvarda Down sendromu, spina bifida ve kistik fibroz dahil olmak üzere bazı genetik bozukluklar için test yapılır. Test sonuçları hamileliğiniz hakkında karar vermenize yardımcı olabilir.

Amniosentez ayrıca gebelik nedenli komplikasyonlarını engellemek için erken doğum yapmanın gerekip gerekmediğini belirlemek için de kullanılır.

Normal olmayan tarama testi sonuçları, amniyosentezi düşünebileceğiniz yaygın bir nedendir. Amniyosentez, tarama testi sırasında bulunan herhangi bir anormallik belirtisini doktorunuzun onaylamasına veya reddetmesine yardımcı olabilir.

Bu test ayakta tedavi prosedürüdür, bu nedenle hastanede kalmanıza gerek yoktur.