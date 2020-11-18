Ağrılı idrara çıkma sorunu neden olur?

Ağrılı idrara çıkma durumu, idrar yolu enfeksiyonunun sık görülen belirtilerindendir. İdrar yolu enfeksiyonları, bakteriyel bir enfeksiyonun neticesinde olabilir. İdrar yolunun iltihaplanmasına da bağlı gelişebilir.

İdrar yolu üretra, mesane, üreterler ve böbreklerden oluşur. Üreterlerin görevi, idrarı böbrekten mesaneye taşımaktır. Saydığımız organların herhangi birinde iltihaplanma, idrar yaparken ağrıya neden olabilir.

Yapılan araştırmalara göre kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu yaşanma ihtimali erkeklere oranla yüksek çıkmıştır. Üretranın kadınlarda daha kısa olması bunun nedeni gösterilmiştir. Bu kısalık enfeksiyonun da yolunun kısaldığı anlamına gelir ve daha kolay rahatsızlık verir.

Hamile veya menopoz döneminde olan kadınlarda da idrar yolu enfeksiyonu gelişme riski yüksektir.

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon durumu da idrar sırasında ağrıya neden olabilir. Bu durumlar genital herpes, bel soğukluğu ve klamidya olabilir. Korunmasız (kondomsuz) cinsel ilişki veya birden fazla partnerle cinsellik sizi yüksek risk grubuna sokar.

Ağrılı idrarda bir diğer neden sistit veya safra kesesi zarı iltihabıdır. İnterstisyel sistit, ağrılı mesane sendromu olarak da bilinir. En yaygın sistit türüdür. Belirtileri arasında mesane ve pelvik bölgede ağrı ve hassasiyeti vardır.

Radyasyon tedavileri bazen mesane ve idrara çıkarken ağrıya neden olabilir. Bu durumun adı radyasyon sistitidir.

Böbrek taşları, böbrekte bulunan sertleşmiş madde kütleleridir ve ağrılı idrara çıkmaya neden olabilir.

Hijyen ürünleri vajinal dokuyu tahriş ederek ağrılı idrara çıkmaya neden olabilir.