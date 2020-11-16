Obezite cerrahisi sonrası ne zaman hamile kalınabilir?

Obezite ile seyreden gebeliklerde preeklamsi, eklamsi( böbreklerden protein kaybı ve yüksek tansiyon ile seyreden düşüklere ve ölümle seyreden bir gebelik dönemi hastalığı), gebelik diyabeti, iri bebek ve buna bağlı doğum sırasında artan riskler hem anne hem de bebek için ciddi hayati riskler oluşturmaktadır.



Ameliyattan sonra hamilelik daha güvenli



Obezite cerrahisi sonrası hamilelik, siz, doktorunuz ve diyetisyeniniz tarafından iyi yönetilirse güvenli ve sağlıklı bir süreç olarak devam eder. Araştırmalar, obezite cerrahisinden sonra hamileliğin hem anne hem de bebek için obezite ile komplike olan gebeliğe göre daha güvenli olabileceğini göstermiştir. Obezite aynı zamanda neden olduğu hormonal değişiklikler ve polikistik over sendromu nedeniyle kısırlığın da en büyük nedenidir. Operasyondan sonra doğurganlığın arttığı gözlenmiştir. Doğurganlıkla beraber adet düzensizliğini ve polikistik over hastalığını iyileştirdiği de görülmektedir.



Çalışmalar hamilelikten önce kilo verme ameliyatının, kadınları ve bebeklerini hamilelik sırasında obezite ile ilgili sorunlardan koruyabileceğini göstermektedir.

Kilo verme ameliyatı olduysanız ve hamileliği düşünüyorsanız, hamile kalmadan önce planlama konusunda yardım için sağlık uzmanınıza danışın. Hamilelik sırasında beslenme ve kilo alımı konusunda tavsiye almak için genel cerrahi uzmanınızla birlikte ekibin bir parçası olan diyetisyenine danışabilirsiniz.



Ameliyattan sonra ne zaman hamile kalabilirim?



Uzmanlar, kilonuz stabilize olana kadar (genellikle ameliyattan en az 12-18 ay sonra) gebeliğin ertelenmesini önerir. Hastaya göre süresi değişmekle birlikte bazı uzmanlar, daha uzun süre beklemenizi önerebilir.



Kilo verme ameliyatının türünü ve özel beslenme gereksinimlerinizi düşündükten sonra doktorunuz günlük prenatal vitaminlere ek olarak folik asit, B-12 vitamini, D vitamini, demir ve kalsiyum gibi bazı besin takviyelerini de önerebilir.

Hamilelikte kilo problemleri



Kilo alımı hamilelik sırasında herkes için farklılık gösterir. Kilo kaybı ameliyatı, olsun ya da olmasın, birçok kadının endişe duyduğu bir şeydir.



Kilonuz hakkında endişelenmek doğaldır. Kilo verme ameliyatı ekibinizle, sizi destekleyebilmeleri ve tavsiyelerde bulunabilmeleri için nasıl hissettiğiniz konusunda sohbet edin. Size yardım etmek için orada olduğumuzu unutmayın.



Ameliyatınızı son 12-18 ayda geçirdiyseniz ancak kilo kaybı beklenenden daha hızlıysa, hamilelik sırasında aktif olarak kilo vermemeniz gerektiği için doktorunuza danışın.



Nasıl yemek yediğiniz muhtemelen ameliyattan önce farklıdır. Ameliyattan sonra vitamin ve mineral takviyeleri almaya alışkın olabilirsiniz. Obezite cerrahi ekibinizle diyetiniz ve aldığınız takviyeler hakkında konuşun. Bu, doğru şeyi yaptığınızdan emin olmanıza yardımcı olacaktır. Vücudunuzdaki besin seviyelerine dikkat etmek için düzenli kan testlerine de ihtiyacınız olabilir.



Ameliyattan sonra daha az yerseniz, bebeğinizin gelişimini destekleyecek yeterli yiyecek almayacağınızdan endişe edebilirsiniz fakat bu olası değildir. Hamileliğin ilk iki ayında fazladan yemek yemenize gerek yoktur. Üçüncü üç aylık dönemde ekstra kalori tüketmeniz gerekebilir.



Obezite cerrahisi ekibinizle sizi endişelendiren her şey hakkında konuşabilirsiniz. Size sağlıklı beslenme konusunda verdikleri tavsiyelere uyduğunuzdan emin olun. Obezite cerrahisi uygulayan doktorunuzun önerilerini sizi gebelik boyunca takip edecek kadın hastalıkları ve doğum uzmanınızla mutlaka paylaşın. Size ve bebeğinize yeterli besinleri vermek için hangi miktarda ve türde yiyeceklerin uygun olduğu hakkında bilgi vereceklerdir.