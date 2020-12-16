Doğumda vajinal muayene şart mı?

Evet öncelikle vajinal muayene dediğimiz şeyin ne olduğunu açalım. Ebe veya doktor işaret ve orta parmaklarını annenin vajinasına yerleştirirler ve ileri uzatarak rahim ağzına ulaşmaya çalışırlar. Rahim ağzına ulaştıklarında ise rahim ağzının (kendisi yuvarlaktır) kaç cm açıldığını, kalınlığının ne kadar olduğunu, bebeğin pozisyonuna ve bebeğin başının pelvis kemiğinin hangi kısmında olduğuna bakarlar. Çok önemli bir muayenedir çünkü bize doğumun nasıl ilerlediği veya ilerlemediği hakkında en önemli bilgiyi verir.

Yalnız burada en çok karıştırılan şey şu, 37-38. haftalarda yapılan çatı muayenesiyle bu muayene pek benzemez. Çünkü o muayenede rahim ağzı arkada ve yukarıdadır. Oysa doğum başladıktan sonra rahim ağzı öne döner ve iyice aşağı iner. O yüzden de bu muayeneler çok daha rahat gerçekleştirilir.

Yine bu vajinal muayenelerde en büyük sıkıntı tanımadığımız bir ebenin bu muayeneyi yapması aslında. Sürekli nöbet değişimleri, hastanenin yoğunluğu gibi sebeplerden sık ve tanımadığı kişiler tarafından yapılan muayeneler anneyi rahatsız edebilir çok da haklıdır. Buna çözüm olarak annenin kendi özel ebesinin olması sunulabilir. O zaman bütün süreç boyunca yanında, odada tek bir ebe olacaktır. Böylece ebe anneyi muayene etmeden de onun hareketlerinden, tavırlarından, seslerinden doğumun gidişatını anlayacak ve gerekmedikçe muayene etmeyecektir.

Hatta geleneksel ebelikte annenin bacaklarının ısısı da bize annenin rahim ağzının açıklığı hakkında bilgi verir. Yine bunun için bu konulara hakim bir özel ebenizin olması gerekiyor. Annenin önce ayaklarında başlayan soğukluk, gittikçe kalçalara doğru çıkar ve buradan biz rahim ağzı açıklığını tahmin edebiliriz.

Bir de annenin kuyruk sokumunda mor bir çizgi oluşur. Bu da bize annenin açıklığı hakkında bilgi verir. Yani biz anneye hiç dokunmadan da çoğu zaman annenin rahim ağzının açıklığı ve doğumun aşaması hakkında fikir yürütebiliriz. Tabii ki bu da anneyi daha az muayene etmeye ve kendi daha rahat hissetmesine yardımcı olur. Dediğim gibi bunları için hem geleneksel ebeliği bilmek hem de annenin bire bir sürekli yanında olmak gerekiyor. O yüzden nasıl ki doğum için doktorumuzu, hastanemizi seçiyorsak, ebemizi de seçmemiz gerekiyor. Artık yurtdışında birçok yerde ebelerin bire bir desteğiyle doğumlar gerçekleşiyor.

Size önerim çalışacağınız özel ebenin doulalık eğitimi de almış olması. Hatta yanında aromaterapi, homeopati, akubası, hipnoz, rebozo gibi eğitimlerini almışsa ne kadar güzel olur. Böylece hem sizin hem de bebeğinizin sağlık durumunu gözetirken hem de doğum sırasında sizi rahatlatabilmek için gereken bütün alternatif tıp tekniklerini biliyor ve uyguluyor olacaktır.

Gönlünüzce bir doğumunuz olması dileğiyle..