Doğum sonrası depresyona dikkat!

Doğum sonrası depresyon genellikle doğumdan sonraki ilk 4 hafta içerisinde ortaya çıkar fakat birkaç hatta bir yıl sonra ortaya çıkan vakalar da vardır. Doğum sonrası depresyonun belirtileri hamilelik dönemi itibariyle de ortaya çıkmaya başlayabilir.

‘Bir türlü konsantre olamıyorum’, ‘canım hiçbir şey yapmak istemiyor’, ‘sürekli ağlamak istiyorum’, ‘uyuyamıyorum’, ‘her şey benim suçum’, ‘kendimi çok yetersiz hissediyorum, hiçbir şeye yetişemiyorum’. Eğer bu sözcükleri sıkça kullanıyorsanız ya da çevrenizde yeni doğum yapmış birinden duyuyorsanız doğum sonrası depresyon aklınıza gelmeli.

Postpartum depresyon sebepleri

Hamilelik kadın için tüm fizyoloji ve psikolojisinin değiştiği bir dönemdir. Bu dönemde yeterli destek görememek, hamilelik ya da sonrasında travmatik olaylar yaşamış olmak, depresyon geçmişine sahip olmak, emzirme ve uyku problemleri, eşle olan sorunlar, maddi yetersizlik, sağlık sorunları ya da özel gereksinimi olan bir bebeğe sahip olma gibi durumlar postpartum depresyonun sebepleri arasında yer alır.

Postpartum depresyonda duygu ve düşünceler değişir, vücutta fiziksel belirtiler ortaya çıkar, davranışlarda değişimler olur. Bu değişimleri şöyle sıralayabiliriz;

Duygu ve düşünceler

Üzgün hissetme, mutsuzluk, çaresizlik

Fazlaca ağlamak veya ağlayamamak

Kendini değersiz hissetme

Ruh halinin sıkça değişmesi

Suçluluk hissetmek

İlginin azalması

Mutluluk ve eğlencenin azalması

Gergin veya panik olmak ve endişelenmek

Ters ve kızgın hissetmek

Bebeğinize duymak istediğiniz duyguları hissedememek

Vücutta oluşan ve fiziksel olan belirtiler

Enerjinin azalması ve aşırı yorgunluk

Uyku bozukluğu

Genel yavaşlama veya yerinde duramama

Cinsel ilişkiden soğuma

İştah değişiklikleri ve çok fazla veya çok az yemek yemek

Konsantrasyon bozukluğu

Karar verememek

Karışık ve net olmayan düşünceler

Davranışlar

İnsanlardan uzaklaşma ve evden dışarı çıkmama

Önceden yapmaktan zevk aldığınız şeyleri yapmama

Günlük hayatın gerektirdiği görevleri yapmama veya gereğinden fazla yapma

Karar vermeyi erteleme

Tartışma, bağırma, kontrolü kaybetme.

Bu davranışların bir kısmı sizde mevcutsa doğum sonrası depresyon geçiriyor olabilirsiniz.

Yardım istemekten çekinmeyin

Anneler bu dönemde yardım istemekten çekinmemelidirler. Yakın çevrenizden, eşinizden bebek bakımıyla ilgili destek isteyin. Doğumdan sonraki ilk hafta ziyaretçilerinizi sınırlayın. Yeni rollerinize (annelik ve babalık) uyum sağlamak için kendinize zaman tanıyın. Uyku ve beslenmenize dikkat edin. Bir depresyon geçmişiniz varsa mutlaka hamilelik döneminde ve doğum sonrasında psikolojik destek alın. Kendinize vakit ayırın, sosyal yaşamınızı ihmal etmemeye çalışın. Fırsat buldukça yürüyüş yapın. Mükemmel olmaya çalışmayın, mükemmel olmaya çalışmak sizi yoracaktır. Hayatınızın yeni bir evresine alışma döneminde bocalayabilirsiniz, bu çok normal, bunu aklınızdan çıkarmayın. Duygularınız hakkında konuşun. Hissettiklerinizi ifade etmek sizi rahatlatacaktır.

Bebeğinize bir beslenme ve uyku düzeni kurmak kendinize vakit ayırmanız için çok önemlidir. Uykusuzluk büyük bir stres kaynağıdır. Hem bebeğinizin huzurlu olması hem de sizin kendinize vakit ayırmanız için düzenli bir uyku olmazsa olmazdır. Plan yapmak, günlük işlerinizi planlamak hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Tek başınıza üstesinden gelemediğiniz durumlarda bir psikiyatrist ya da psikoloğa başvurun.