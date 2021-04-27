Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Çeşitleri Nelerdir?

Pandemi koşulları, olağanüstü bir durum olarak sözlü vasiyetnameyi gündeme taşımaktaysa da noterde yapılan resmi vasiyetname en çok karşılaşılan vasiyetname türü olup bunların yanında el yazılı vasiyetnamede yapılabilmektedir.

Tarafların iradelerinin ortaya konulduğu vasiyetnamelerde, irade fesadı karşısında sıkı sıkıya durulabilmesi bakımından resmi vasiyetname tercih edilmekte olup resmi vasiyetnameyi resmi merciler düzenlemektedir. Resmi vasiyetnamede genel yetkili makam noterlerdir. Bunun dışında sulh hukuk mahkemesi ve yetki verilmiş bazı merciler tarafından da düzenlenebilmektedir.

Noterler tarafından yapılan resmi vasiyetnameler, sıkı kurallara tabi noterlik kanunu ve meslek kuralları nezdinde de vasiyet sahibi içinde güvence sağlamaktadır.

Resmi vasiyetnamede 2 tanığın yer alması gerekmekte olup yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince tanıkların tanıklıktan yasaklı olmaması gerekir.

Uygulamada, noter işlemlerinde işlemin yapılacağı gün sağlık raporu alınması gerekmekte, işlemin ertesi güne sarkması halinde ise yeniden sağlık raporu alınması gündeme gelmektedir.

Resmi vasiyetname, okuma-yazma bilen ve okuma yazma bilmeyen için ayrı düzenlenmekte olup resmi vasiyetnamede irade sakatlığı kolay kolay ileri sürülememekte hem resmi makam hem de tanıklar önünde yapılması kabiliyetiyle güçlü bir koruma sağlamaktadır.

Her ne kadar vasiyet veren için resmi vasiyetname düzenlenmesi masraflı görünerek kaçınılmaktaysa da resmi vasiyetnamede miras bırakılan tutarın rakamsal olarak yazılmaması vb. uygulamalar benimsenerek noter masrafı azaltılabilmektedir.

El yazılı vasiyetname; yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu olan bir vasiyetname olup uygulamada en fazla uyuşmazlıkla karşılaşılan vasiyetname türüdür.

Resmi vasiyetname ve el yazılı vasiyetnameden hangisinin yapılacağı tamamen vasiyetçinin kendi tercihine bağlı iken; sözlü vasiyetnamenin yapılabilmesi vasiyetçinin tercihini aşan bazı şartların varlığına bağlı olup sözlü vasiyetname, istisnai nitelikte bir vasiyetname şeklidir.

Miras bırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilmektedir.