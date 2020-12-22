Trafik kazası geçirdim, tazminat alabilir miyim?

Karayolları Trafik Kanunu 97. Maddesi “zarar gören zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi, dava da açabilir.” Hükmünden hareketle davanın açılacağı sigorta şirketi, kazaya sebep olan sürücünün kasko veya trafik sigortasını hazırlayan sigorta olabilir. Mağdur olanlar bu davaları sigorta şirketi ve/veya kazada kusuru olan karşı taraftan talep edebilir.

Yaralamalı trafik kazalarında tedavi giderleri, kaza nedeniyle kaybedilen kazanç kaybı, çalışma güçlerinin azalmasından veya yitirilmesinden kaynaklanan zararlar ve ekonomik geleceklerinin sarsılmasından kaynaklanan zararlar talep edilebilir.

Ölümlü trafik kazalarında; cenaze giderleri, ölümün hemen gerçekleşmemesi halinde tedavi giderleri, çalışma gücünün azalmasından ve yitirilmesinden kaynaklanan kayıplar ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar talep edilebilir.

Prosedürlerden bahsetmek gerekirse öncelikle trafik sigortasına başvurmak bir dava şartı olup, sigortaya yazılı başvuru yapmadan açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilecektir.

Sigortaya karşı açılan bu davalar ticaret mahkemesinde görülecek olup sigortaya başvuran tarafın, dava açmadan önce arabulucuya başvurması da bir dava şartı olup prosedürün ikinci aşamasını oluşturacaktır.

Yalnızca sürücü ve veya araç işletene açılan davalar ise asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Sigortaya ve arabuluculuğa başvuru aşamalarının tamamlanması akabinde ise dava açılarak yargılama başlayacaktır. İş gücü kaybının vs. talep konusu edilmesi ile dava sürecinde zarar görenin adli tıbba sevki söz konusu olacak ve adli tıp raporu ve hesap raporları doğrultusunda karar tesisi söz konusu olacaktır.