Tapu işlemi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Başlangıçta alınması planlanan gayrimenkulün ekspertizini yaptırmanın değer belirlemekten çok daha fazla faydası olacaktır. Ekspertiz raporu belediye encümeni kararı, tapu takyidatı, deprem hasarı gibi hususlarda gayrimenkul hakkında tarafları aydınlatacaktır.

Satıcı veya alıcının, alınması planlanan taşınmaz hakkında başlangıçta bir anlaşma yapması tarafların cayması haline karşın, tarafları koruyucu olacaktır.

Taraflar şartlarda anlaştıysa; tapuda işlem yapmanın tek günlük bir işlem olduğunu sadece aşamaların takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Gerekli evraklar tapudan bir liste halinde alınabilecek olup tapu müdürlüğünün ihtiyaç olduğuna kanaat getirmesi halinde müdürlükçe sağlık raporu istenebilecektir. Buna hazırlıklı olmak için önceden tapu müdürlüğü ile görüşme yapılabilir.

DASK, emlak rayiç bedel yazısı ve başvuru evrakı ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulmakta olup tapu müdürlüğünce, SMS ile bilgilendirilmek üzere başvuru talepleri işleme alınmaktadır. Bahse konu bilgilendirme SMS’i ile alım-satım harcı ve döner sermaye harcının ne kadar olduğu ve hangi hesaba yatırılacağı ve randevu saatiyle bildirilecektir. Bu saate kadar bu ödemeler yapılarak randevu saatinde tapuda hazır olunmalıdır.

Belediyeden emlak rayiç bedeli alınırken geçmişe dönük emlak borcunun olmaması gerekmektedir.

Alım satımlarda gerçek bedelden tapu kaydı alınması, tavsiye niteliğinde olup tapu işleminin tamamlanması için bedelde anlaşıldığı tapu memurunu beyan edilmelidir.

Tapu senetlerinde artık resim yer alması zorunluluğu olmayıp yukarıda sayılan başvuru evrakları arasında sayılmamıştır.

Tapu işlemleri yüksek bedelli, mülkiyet hakkını ihtiva etmekte olup taşınmaz satış vaadi vb. sözleşmeleri yukarıda sayılanlar dışında unsurlar barındırmakta; özenle hazırlanması ve taraf iradeleri doğrultusunda incelenmesi gerekir. Örneğin; gayrimenkulde kredi kullanılacaksa da bu koşullarında bu sözleşmede belirlenmesi önemli olacaktır.

Pandemi günlerinden geçtiğimiz şu günlerde web tapu işleminin aktif hale geldiğini belirterek bu işlemi anlatan yazımı da okumanızı tavsiye ederim.