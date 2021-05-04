Takı sandığına konulan takılar/ altınlar kime aittir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.03.2020 Tarih, 2017/3-1040 Esas, 2020/240 Karar Sayılı kararında, erkeğe takılan takıların erkeğe, kadına takılan takıların ise kadına ait olduğu belirtilmiştir. Erkeğe takılan takılarda bir istisna getirilmiş olup buna göre kadına özgü olan takılar erkeğe takılmış olsa dahi kadının hakkıdır. Yargıtay nezdinde; erkeğe takılan takıların geline ait olduğu belirtilmiş iken erkeğe takılan kadına özgü olmayan takıların erkeğe ait olacağı görüşü hakimdir.

“Altınların iadesi” “altın alacağı” davalarıyla sıklıkla gündeme gelen altınların “kadına özgü” “erkeğe özgü” olma kriterinin, altınların tarafların üzerine takılmadığı tezahürde de uygulanması gerekeceği izahtan varestedir.

Sandığa konulan şey kadının kullanımına özgü olan küpe, bilezik, gerdanlık vb. takı ise kadına ait olup erkeğe ait olan erkek kol saati vb. takı ise erkeğe ait olacaktır.

Sandığa konulan şey, taraflardan herhangi birine özgülenemeyen, her ikisi tarafından da kullanılabilecek türde para, çeyrek altın vb. ise o şey ortak sayılacak ve mal paylaşımında ortak hükümlere göre tasfiye edilecektir.

Bu zamana kadar uygulanageldiği gibi düğünde takılan takılarla ilgili, uyuşmazlığın meydana geldiği yer yerel adetinin varlığı halinde, yerel adet iddia ve ispat edilirse o kural uygulanacak olup taraflar arasında bir anlaşmanın varlığı halinde sözleşme serbestisi gereği tarafların iradesi esas alınır ve anlaşma hükümleri uygulanacaktır.