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GeriSinem Rumeli Özel okul ücretinin iadesi kararı
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Haberler>Yazarlar>Sinem Rumeli>Özel okul ücretinin iadesi kararı
Yazarlar
24.09.2020 - 14:18 |  Son Güncelleme:

Özel okul ücretinin iadesi kararı

Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
sinem.rumeli@gmail.com
Özel okul ücretinin iadesi kararı
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Tüketici Hakem Heyeti, bu ay kamuoyu oluşturacak bir kararla covid-19 sürecinde “özel okul ücretinin iadesine” ilişkin karar tesis etmiştir.

15.03.2020 tarihinde bu yana özel eğitim kurumunda yüz yüze eğitim hizmetinin sağlanamaması ve bu sebeple okula gidilemeyen süreye denk gelen bedelin iadesi Tüketici Hakem Heyeti’nden talep edilmiş olup heyet emsal nitelikte bir kararla 16.03.2020-19.06.2020 dönemine ilişkin bedelin tüketiciye iadesine karar vermiştir.

Bahse konu uzaktan eğitimin başka bir sözleşmenin konusu olduğu ve özel okul ile pandemi öncesi imzalanan sözleşmedeki edim ile aynı edim olarak kabul edilmeyeceği, sözleşmenin tarafı olan tüketiciye gerekli araç-gereçlerin de sağlanmadığı ve bu nedenle de birebir eğitim ile uzaktan eğitimin aynı verimde olmayacağı ve taraflar arasındaki sözleşmede olağanüstü durumlarda sözleşmenin uyarlanması konusunda hüküm bulunmadığı ele alınmıştır. Bu nedenle de genel hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Ülke genelinde oluşan pandemi nedeniyle örgün eğitimin 16.03.2020-19.06.2020 tarihleri arasında örgün eğitim yapılmadığına atıfla tüketicinin örgün eğitim almadığı döneme ilişkin ücretinin iadesi gerektiği tespit etmiştir.

Özel okul ücretleri birbirinden farklı olduğu için 10 bin 390 liraya kadar hakem heyetlerine, 10 bin 390 liradan sonra ise Tüketici mahkemelerine gidip bu bedelin iadesinin tüketiciler tarafından istenebileceğini ancak tarafların imzalamış oldukları sözleşmeleri bu talep öncesinde detaylı incelemelerini tavsiye ederim. Kanaatimce, taraflar arasındaki sözleşmede olağanüstü durumlarda sözleşmenin uyarlanması konusunda hüküm bulunmasa dahi içtihat ayrılıklarının ortaya çıkacağı yeni kararlar tesis edilecektir.

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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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