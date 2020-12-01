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GeriSinem Rumeli İşe iade davası şartları nelerdir?
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Haberler>Yazarlar>Sinem Rumeli>İşe iade davası şartları nelerdir?

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
01.12.2020 - 12:44 |  Son Güncelleme:

İşe iade davası şartları nelerdir?

Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
sinem.rumeli@gmail.com
İşe iade davası şartları nelerdir?
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İşveren tarafından fesih bildirimine gerekçe gösterilmemiş veya işçi gösterilen gerekçenin geçerli olmadığı kanaatinde ise fesih bildiriminin yazılı tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işverene karşı iş mahkemesinde açılabilecek davanın uygulamadaki adı işe iade davasıdır.

Bu davada işçi tarafından yapılan hukuki işlemin geçersiz olduğu yani iş sözleşmesinin devam ettiğinin tespiti talep olunmakta olup aslında dava, bir tespit davasıdır.

İşçinin talebini içeren bir dava ise de feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükü işverene aittir. Ancak işçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispatla yükümlü olur.

İşe iade davası, iş sözleşmesinin feshinin geçerli bulunması ya da feshin geçersiz sayılması ile sonuçlanır.

Feshin geçerli sayılması halinde işçinin işe iadesi söz konusu olamayacaksa; işçinin hak kazanmış olması, şartların oluşması hallerinde ihbar ve kıdem tazminatı isteme hakkı söz konusu hale gelecektir.

Feshin geçersiz sayılması yani işçinin davayı kazanması halinde ise; işçi kesinleşen kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işverene işe iade için başvurmalıdır. İşçinin bu sürede başvurmaması halinde fesih geçerli sayılır.

İşçinin işyerine 10 gün içerisinde başvurusu halinde ise işveren işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatabilir.

İşveren 1 ay içerisinde işe başlatmazsa; 4-8 ay arasında ücret tutarında işçinin kıdemine göre iş güvencesi tazminatı, 4 aya kadar ücret, şartlarının oluşmuş ve ödenmemiş olması halinde de diğer haklarına, örneğin kıdem ve ihbar tazminatına işçi hak kazanacaktır.

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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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