Fahiş kira artışına tüfe engeli

Pandemi ile birlikte üretim dururken yükselen talepler, kentsel dönüşüm, ertelenen evliliklerde yaşanan patlamalar vb. toplumsal sebepler kiralık dairelere olan ihtiyacı arttırmış olup bu durum rayiç kira bedellerine büyük bir artış olarak yansımıştır. Ev sahipleri bu artışı kiracılara yansıtarak kira bedellerinin fahiş fiyatlara ulaşmasını talep etmekte kiracının bu talebi kabul etmemesi durumunda ise tahliye tehdidinde bulunmaktadır. Yasal haklarını bilmeyen kiracılar ise tahliye edileceği endişesi ile fahiş kira artışını kabul etmekte ve haksız kazanç devam etmektedir.

Bilinmesi gerekir ki “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.” Şeklinde kanuni karşılığını bulduğu üzere kira bedeline yapılması gereken yıllık artış oranına Borçlar Kanunu nezdinde Tüfe on iki ayın yıllık ortalaması ile üst sınır getirilmiştir. Bu hükmün uygulanması her ne kadar işyerleri için bir süre ertelenmiş ise de şu anda işyeri ve mesken ayırt edilmeksizin tüm kira sözleşmelerine uygulanmaktadır.

Kiracının mevcut kira ilişkisi devam ederken yapması gereken yıllık kira artışının Tüfe'den fazla olmamak kaydıyla sözleşmede kararlaştırılan oran üzerinden yapılması hukuki bir gereklilik olup sözleşmede mevcut kira artış oranının Tüfe’yi aşması halinde ise Tüfe uygulanacaktır.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

Tüfe her ay TÜİK tarafından yayınlanan ve tüketici fiyat endeksi azami sınırını belirleyen bir oran olup aksi bir sözleşme yok ise yeni kira hesaplamasında geçmişe doğru on iki ayın tüketici fiyat endekslerinin ortalaması alınarak kira artışı hesaplanır.

Kira bedellerinin maksimum Tüfe on iki ayın ortalamasına göre artış uygulayarak ödenmesi kira ilişkisinin devamı için yeterli olup, kiraya veren tarafından talep edilen fahiş kira bedelinin ödenmemesi ise tahliye sebebi olamayacaktır.