Boşanmada kadının bekleme süresi (iddet müddeti) nedir?

Medeni Kanun Madde 132’de “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez” hükmünde yer alan bekleme süresi (iddet müddeti), kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde doğum yaparsa sona ermektedir.

Boşanmada bekleme süresini kaldırmak için mahkemeye başvurulabilir mi?

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde ise mahkemece bu süre kaldırılmaktadır.

Sürenin niteliğine değinildiğinde 300 günlük süre babalık karinesinden kaynaklanmakta olup, bu süre doğabilecek çocuğun nesebini sahih kılma amacıyla düzenlenmiştir. Kanunen boşandıktan sonra 300 gün içinde doğan çocuğun babası eski kocadır. Bu nedenle boşandıktan sonra 300 günlük süre içerisinde yeniden evlenebilmek için gebeliğin ortada olmadığının aile mahkemesi nezdinde tespiti gerekmektedir.

Boşandıktan sonra yeniden evlenme süresi ne kadardır?

Boşandıktan sonra yeniden evlenmek için 300 günlük bir süre varsa da bu süre beklenmek zorunda değildir. Bu süre içinde yeniden evlenmek isteyen kadın, aile mahkemesine iddet (bekleme) müddetinin kaldırılması talepli dilekçeyle başvurarak ve evlenme ehliyeti belgesi alarak beklemeksizin tekrar evlenebilir.

Boşanılan eşle tekrar evlenirken de iddet süresinin tamamlanması gerekir mi?

Boşandığınız eşinizle yeniden evlenecekseniz de aile mahkemesine başvuru yaparak iddet süresinin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Boşandığınız eski eşinizden başka biriyle evlenecekseniz öncelikle aile mahkemesine başvuru yapmalı, akabinde hakim tarafından sevk yazısıyla düzenlenecek doktor raporu aile mahkemesine sunulmalıdır. Sonucu hakim tarafından tesis edilecek karar ile 300 günlük iddet müddetini beklemeksizin evlenebilirsiniz.