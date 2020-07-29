Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenler
Eşlerden birinin kabul etmemesi halinde boşanma nasıl gerçekleşir? Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer? Tek taraflı boşanma davası olur mu? İşte boşanma davalarıyla ilgili en çok merak edilenler...
• Eşlerden biri kabul etmese de boşanma nasıl gerçekleşir?
Eşlerden birinin kabul etmemesi halinde boşanma isteyen tarafın açacağı dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Yargılama sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilebilir.
• Evi terk eden eş boşanma davası açabilir mi?
Evi terk eden eş, boşanma davası açılmasını gerektirir haklı sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir.
• Tek taraflı boşanma davası olur mu?
Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli şekilde her iki tarafın gösterilmesiyle açılabilir.
• Boşanma davası açmak için avukat şart mı?
Hukukumuzda hiçbir davanın açılması için avukatın varlığı şart değildir. Dava açmak, sürdürmek ve sonuçlandırmanın profesyonel yardım gerektirdiğini söyleyebiliriz.
• Boşanmada mahkeme masraflarını kim öder?
Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masrafları dava sonucunda kusurluğu tespit olunan tarafa yükletilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise masraflar tarafların iradesine göre şekillendirilebilir.
• Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer?
Çekişmeli boşanma davalarının minimum 2 yıl sürdüğünü uygulamadan bildirebiliriz.
• Davayı kaybeden avukata ücret ödenir mi?
Davayı kaybeden avukat lehine Mahkeme tarafından vekalet ücretini hükmedilmez; ancak vekil eden ve vekil arasında olan vekalet ücreti sözleşmelerinin içeriğine göre avukata ücret ödenmesi gerekebilir.