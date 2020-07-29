Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenler

• Eşlerden biri kabul etmese de boşanma nasıl gerçekleşir?



Eşlerden birinin kabul etmemesi halinde boşanma isteyen tarafın açacağı dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Yargılama sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilebilir.



• Evi terk eden eş boşanma davası açabilir mi?



Evi terk eden eş, boşanma davası açılmasını gerektirir haklı sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir.



• Tek taraflı boşanma davası olur mu?



Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli şekilde her iki tarafın gösterilmesiyle açılabilir.



• Boşanma davası açmak için avukat şart mı?



Hukukumuzda hiçbir davanın açılması için avukatın varlığı şart değildir. Dava açmak, sürdürmek ve sonuçlandırmanın profesyonel yardım gerektirdiğini söyleyebiliriz.



• Boşanmada mahkeme masraflarını kim öder?



Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masrafları dava sonucunda kusurluğu tespit olunan tarafa yükletilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise masraflar tarafların iradesine göre şekillendirilebilir.



• Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer?



Çekişmeli boşanma davalarının minimum 2 yıl sürdüğünü uygulamadan bildirebiliriz.



• Davayı kaybeden avukata ücret ödenir mi?



Davayı kaybeden avukat lehine Mahkeme tarafından vekalet ücretini hükmedilmez; ancak vekil eden ve vekil arasında olan vekalet ücreti sözleşmelerinin içeriğine göre avukata ücret ödenmesi gerekebilir.