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GeriSinem Rumeli Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenler
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Haberler>Yazarlar>Sinem Rumeli>Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenler
Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
29.07.2020 - 10:24, Son Güncelleme:

Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenler

Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
sinem.rumeli@gmail.com
Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenler
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Eşlerden birinin kabul etmemesi halinde boşanma nasıl gerçekleşir? Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer? Tek taraflı boşanma davası olur mu? İşte boşanma davalarıyla ilgili en çok merak edilenler...

• Eşlerden biri kabul etmese de boşanma nasıl gerçekleşir?

Eşlerden birinin kabul etmemesi halinde boşanma isteyen tarafın açacağı dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Yargılama sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilebilir.

• Evi terk eden eş boşanma davası açabilir mi?

Evi terk eden eş, boşanma davası açılmasını gerektirir haklı sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir.

• Tek taraflı boşanma davası olur mu?

Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli şekilde her iki tarafın gösterilmesiyle açılabilir.

• Boşanma davası açmak için avukat şart mı?

Hukukumuzda hiçbir davanın açılması için avukatın varlığı şart değildir. Dava açmak, sürdürmek ve sonuçlandırmanın profesyonel yardım gerektirdiğini söyleyebiliriz.

• Boşanmada mahkeme masraflarını kim öder?

Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masrafları dava sonucunda kusurluğu tespit olunan tarafa yükletilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise masraflar tarafların iradesine göre şekillendirilebilir.

• Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer?

Çekişmeli boşanma davalarının minimum 2 yıl sürdüğünü uygulamadan bildirebiliriz. 

• Davayı kaybeden avukata ücret ödenir mi?

Davayı kaybeden avukat lehine Mahkeme tarafından vekalet ücretini hükmedilmez; ancak vekil eden ve vekil arasında olan vekalet ücreti sözleşmelerinin içeriğine göre avukata ücret ödenmesi gerekebilir.

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Sinem Rumeli
Sinem Rumeli
Avukat
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