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GeriSinem Rumeli Sönmez Yaş düzeltme davası
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Haberler>Yazarlar>Sinem Rumeli Sönmez>Yaş düzeltme davası
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
27.10.2021 - 17:34 |  Son Güncelleme:

Yaş düzeltme davası

Sinem Rumeli Sönmez
Sinem Rumeli Sönmez
Avukat
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Sinem Rumeli Sönmez
Sinem Rumeli Sönmez
sinem.rumeli@gmail.com
Yaş düzeltme davası

Kişinin doğumu ile birlikte nüfus kaydı yani aile kütükleri de açılmaktadır ve her kişinin bir nüfus kaydı vardır. Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre aile kütüklerinde kişilerin tüm nüfus bilgileri yer almaktadır. Bazı durumlarda nüfus kayıtları aktarılırken, ilk defa yazılırken kayıtlar herhangi bir nedenle zayi olmuş ise, yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir hatadan dolayı yanlış veya eksik yazılmış ise nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılmaktadır.

Doğum tarihi, bir hukuki işlem ve ilişkinin kurulması veya sona ermesinde, idari işlemlerin tesisinde oldukça önem arz eden bir nüfus kaydı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamusal önemi son derece yüksek olan doğum tarihi bilgileri, yaşın gerçek doğum tarihi olarak yazılmaması durumunda, ancak açılacak bir ‘‘Yaş Tashihi Davası’’ ile yaşını büyüterek veya küçülterek değiştirilebilir.

Nüfus müdürlüklerindeki kayıtlarında yanlışlık iddiasında bulunan ve hukuki menfaati bulunan herkes nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için işlemleri gerçekleştirerek davayı açmaya yetkilidir. Cumhuriyet savcıları da gerekli durumlarda kamu davası açabilirler.

Kişisel durum sicillerinin değiştirilmesi, düzeltilmesi çekişmesiz yargı işlerinden sayıldığından, dava hasımsız olarak açılacaktır. Ancak nüfus idaresi temsilcisinin ilgili sıfatıyla duruşmada yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca menfaati etkilenecek kişilerin de davaya dahil edilmeleri gerekecektir.

Bu dava ilgililer tarafından herhangi bir süreye tabii olmaksızın açılabilmekte ve her türlü belge ile ispat sağlanabilmekte olup kamu düzenine ilişkin bir dava olmasından dolayı da hâkim, tarafların sunmuş oldukları delillerle yetinmeyerek kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak ve gerekli araştırmayı kendiliğinden de yapmak mecburiyetindedir.

Yaş Tashihi Davası’nda kişilerin gerçek yaşının tespit edilebilmesi için tıbbi donanımı yüksek bir hastane tarafından tıbbi yaş durumuna ilişkin sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun bilimsel nitelikteki görüşlerine göre, 25 yaşını doldurmuş kimselerin yaşlarının tespiti tıbben kesinlik arz etmemektedir. 50 yaşına kadar yaş aralığı belirlemesi yapılabilmekte 50 yaşından büyük insanların ise kemik yaşı belirlemesi ancak “50 yaş üstü” olarak belirlenebilmektedir. Yaş düzeltme davalarında kamu yararı bulunduğundan böyle bir genellemeye dayanılarak davanın kabulüne karar verilememektedir. Bu durumda anne babanın tanık olarak beyanları, hastane kayıtları ve sair belge ve evrak üzerinden inceleme yapılarak hüküm tesis edilmektedir. Yaş büyütme ve küçültme davalarında okul, askerlik, aşı, evlilik kayıtları yardımcı delil olarak mahkeme tarafından yapılacak araştırma sonunda hükme esas tutulabilir.

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Sinem Rumeli Sönmez
Sinem Rumeli Sönmez
Avukat
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