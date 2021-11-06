Vasiyetname ile kendisine belirli mal bırakılan kişi ne yapmalı?

Miras bırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla da kazandırmada bulunabilir. Kendisine bu şekilde mal bırakılan kişiye “belirli mal bırakılan” veya “vasiyet alacaklısı” denir.

Belirli bir mal bırakma, ölüme bağlı bir tasarrufla bir kimseye terekedeki malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkı kazandırması şeklinde olabileceği gibi; bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin borçtan kurtarılmasının mirasçılar veya belirli mal bırakılana yükletilmesi şeklinde olabilir.

İnfazı mümkün ve geçerli bir vasiyetname olması halinde, kendisine belirli bir mal bırakılan kişi tarafından, vasiyetnamenin ele geçirilmesinden itibaren 1 ay içerisinde, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne teslimi ile açılıp – okunmasının talep edilmesi gerekir. Bu talep tüm mirasçılara tebliğ edilerek itirazları olup olmadığı sorulacaktır. Diğer mirasçılar bu davaya bir itirazları olmadığını bildir ise infazı mümkün ve geçerli vasiyetnamenin açılıp okunmasına karar verilecektir. Örneğin; vasiyetname kanunda belirtilen usul ve şekle uygun düzenlenmemişse geçersiz vasiyetnameden, vasiyetname ile vasiyet edilen malın vasiyet edene ait olmaması halinde infazı mümkün olmayan vasiyetnameden söz edilebilecektir.

Mirasçılar vasiyetnameye itirazlarının olması halinde ise 1 yıl içerisinde vasiyetnamenin iptali ya da tenkis istemiyle dava açabileceklerdir.

Belirli mal bırakılmış mirasçı, diğer mirasçılardan farklı olarak ölüm anında tescil hakkı kazanamaz, mahkemeden tenfiz kararı alınmasına ihtiyaç duyar. Vasiyet alacaklısı, tüm mirasçılara tenfiz davasını açarak vasiyetnamenin açılmasından sonra ortaya çıkan vasiyetnamenin geçerliliğini tespit ettirir. Tenfiz, vasiyetnamenin uygulanmasını sağlar.

Tenfiz davasının, vasiyetnamenin açılıp kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılması gerekir. Ancak belirtilmelidir ki; vasiyetnamenin tenfizi davası açılsa dahi, diğer mirasçılar tarafından açılacak iptal veya tenkis davası tenfiz davasında bekletici mesele yapılacaktır.