SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçları ücretsiz alınabilir mi?

Kişinin tedavisinin planlanmasında ve bu tedavide uygulanacak ilacın belirlenmesi noktasında, tedavisinin yapıldığı sağlık kurumunun ya da hekimin sorumluluğu bulunmakta olup, talep edilen ilacın kullanılmasında ve kullanılması sonrasında çıkacak sonuç ile bu ilacın kullanımının gerekip gerekmediği hususundaki mesuliyet, tedaviyi planlayan ve talepte bulunan sağlık kurumunda olduğundan, SGK tarafından karşılanmayan bazı ilaçlara ilişkin olarak hastanın tedavi olduğu sağlık kurumu (sorumlu hekim) medula üzerinden Sağlık Bakanlığı’na onay başvurusu yapmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan “Bir ilacın Ülkemizde onaylanmış endikasyonun ve Kısa Ürün Bilgisinde tanımlanan dozu dışındaki her türlü kullanımı, Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.” Gerekçesiyle SGK tarafından karşılanmayan ilaç bedelinin karşılanması istemiyle yapılan başvurunun Sağlık Bakanlığınca onaylanması ile ise, kişiler SGK’ya ilaç bedelinin ödenmesi talebiyle başvuru yapabilmektedir.

Ancak SGK, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığından bahisle talepleri reddetmekte olup reddedilen Kurum kararının iptali istemiyle davalar açılabilmektedir.

SGK’ya başvuru yapılması hem idare mahkemesinde hem de iş mahkemesinde açılacak davalarda dava ön şartı olup red halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na dava açılarak “red kararının” iptali talep edilebilmektedir.

İdare Mahkemesi nezdinde açılacak davalarda geçici yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması ile idarenin savunması alınana kadar en azından geçici yürütmenin durdurulması kararları verilebilmekte olup davalarda “uygulanmakla etkisi tükenecek işlem olduğu” belirtilmelidir.

İş Mahkemesi nezdinde de ilaç davadan önce temin edildiyse de yine faturaları vs. sunularak onların da bedeli de bu davalarla tahsil edilebilmekte, davanın esasında Kurum işleminin iptali talep edilmektedir.

Her iki merci bakımından da davaların tedbir talepli açılması, uzun sürmesi muhtemel yargılamalara karşılık hızlı ilerleyen hastalık süreçlerinde hastalar lehine olmaktadır.

Uygulamada evrak eksikliği olmaması halinde duruşma dahi açılmaksızın tedbir kararlarının verildiği, ara kararların ise KEP üzerinden SGK’ya gönderildiği, yani hızlı sonuçlar alınabildiği görülmektedir. Yani kurum işleminin iptali ve tedbir talepli dava açıldığından birkaç gün içerisinde mahkemeler tedbir kararı vermekte ve bu kararla da ilaçlar SGK’dan temin edilebilmektedir.

Tedbir kararları sonrasında dosyada raporlar aldırılarak ilacın karşılanmasının gerekip gerekmediği tespit edilmekte olup yargılamanın sonunda kurum işleminin iptali ve ilaç bedellerinin ödenmesine karar verilmesi muhtemeldir.