İhtiyaç sebebiyle tahliye

Kiralanan taşınmazı, konut veya iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu mevcut olup bu ihtiyacın ise gerçek ve samimi olması halinde, kiraya veren veya taşınmaz maliki dava ile kira sözleşmelerini sonlandırabilirler.

İhtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olup olmadığı somut olaya göre değerlendirilmekte olup uygulamada ihtiyaç iddiasında bulunanın aynı bölgede davaya konu taşınmaza benzer nitelikte başka bir taşınmazının olup olmaması, kişinin daha kötü şartlarda kiracı olması, sağlık durumlarına ilişkin koşullar, tayin gibi zorunlu nedenlerle ikamet değişikliği vb. değerlendirme sebeplerinden biriyle kiraya verenin ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

İhtiyaç iddiasına dayalı olarak açılacak tahliye davalarının belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılması gerekir. Kiraya veren, daha önce veya en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse dava, bildirimi takip eden uzayan bir kira yılı sonuna kadar açılabilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi, yetkili mahkeme ise kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir.

Yargılama sürecini kısaltabilmek için kanunda belirtilen sürelere riayet etmek, usulü tam uygulamanın yanında, dava dilekçesiyle uyap sorgusunun yapılarak ihtiyaç sahibi adına kayıtlı tapuların çıkarılmasını, kayıtlı tapu çıkması halinde de tapuya müzekkere yazılmasını talep etmek ve karşı tarafın itirazlarına konu olabilecek unsurları ortaya koymak faydalı olacaktır.

Tahliye kararlarına karşı istinaf yolu açıktır. İstinaf yolunun açık olması tahliyeyi durdurmaz. Tahliyenin durdurulması ancak tehiri icra ile mümkün olup tahliye kararının durdurulabilmesi için 3 aylık kira bedelinin teminat olarak yatırılması gerekmektedir.

Kiracının tahliyesi gerçekleştirildikten sonra kiraya veren haklı bir sebep olmaksızın kiralananı 3 yıl geçmedikçe tahliye edilen kiracıdan başkasına kiralayamayacağının; aksi halde ise kiracının, ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmediğini ispatlaması halinde 1 senelik kira bedelinden az olmamak üzere tazminat almaya hak kazanacağının unutmaması gerekir.