Ailede rutinlerin önemi

İnsanın yaşam boyu en temel psikolojik ihtiyacı kendini güvende hissetmektir denebilir. Pandeminin başında bizi neyin beklediğine dair çok boyutlu bir belirsizlik içerisindeydik. Şimdi ise haftalardır geliştirdiğimiz ailece birlikte ve evde olma alışkanlığımızın dışında bir döneme geçtiğimiz için kendimizi güvende hissetmemiz kolay değil... Ayrıca, derecesine tam emin olamasak da sosyal, ekonomik, yaşamsal değişikliklerin olduğu yeni bir dış dünya bizi beklemektedir. Tüm bunlar çoğumuz için güven duygusu bakımından sarsıcı, psikolojik açıdan zorlayıcıdır.

Yaşamımızdaki kontrolümüz dışındaki belirsizliklerle başa çıkmanın bilinen en etkili yöntemlerinden biri ise kontrolümüz dahilinde olan konuların önemini hatırlamak, onlara odaklanabilmektir. Özellikle yemek, giyinme, uyku ve serbest zamanlar gibi günlük yaşamsal aktivitelerde önceki alışkanlıklarımızın sürekliliğini sürdürmek bize hem rahatlamış hissettirir hem de kontrol duygusu verir.

Hatırlıyor olabilirsiniz, evde kalma sürecinin başında birçok destekleyici tavsiyede günlük rutinlerimize sadık kalmamızın önemi yer alıyordu. Yani yemeklerimizi her gün aynı saatlerde aynı şekilde yiyebilmek, her gün dışarı çıkacakmışsınız gibi pijamalarımızla değil günlük kıyafetlerimizle günü geçirmek, çocukların okul ya da bizim iş sorumluluklarımız gibi beklentileri belirli saatlerde yapmaya çalışmamız gibi.

Benzer şekilde işe geri dönüş döneminde de ebeveynler olarak aynı stratejiyi kullanmaya çalışabiliriz. Hem ev hem ofis ortamımızdaki günlük rutinlere özellikle ilk haftalar boyunca tutunmak çocuklarımızı da bizi de kontrollü hissettirebilir, belirsiz koşulların psikolojik açıdan zorlayıcı etkilerinden koruyabilir. Örneğin,

Sabahları herkese tanıdık gelen bir ritüelle evden ayrılmak

Günlük bir öğünü (kahvaltı ya da akşam yemeği) ailece beraber yapmak

Ofisteki çalışma masanızın yerini, düzenini sevdiğiniz şekliyle tutmak, öğlen yemeğinizi sevdiğiniz iş arkadaşlarınızla alışık olduğunuz bölümde yemek

Akşam döndüğünüzde çocuğunuzla her ikinizin de sevdiği bir oyunu mutlaka oynamayı önemsemek ve oyun zamanlamasını diğer işlerden önceye almak

Çocuklarınızın ve kendinizin uyku saatlerine sadık kalmak

Siz işteyken çocuklarınızın bakım koşullarını mümkün olduğunca sabit tutmak. Hem alışık olduğu kişi çocuğunuzla ilgilenir hem de sizin evinizde ve sizin günlük düzeninizde bakımı sürdürürse çocuğunuzun güven duygusu desteklenir.

Günlük rutinler hem öngörülebilirlik ihtiyacımıza hitap ettiği için hem de kendimize iyi bakmanın önkoşulu olduğu için yaşamın her döneminde psikolojik olarak koruyucudur. Ayrıca, ailece yemek ve uyku düzenine dikkat etmek gibi uygulamalar serbest vakitleri daha kolay yakalamamıza yardım etmesi bakımından da önemlidir ve psikolojik iyiliğimizi destekler. Yeni normale geçiş döneminde günlük rutinlerden faydalanmanız dileğiyle…