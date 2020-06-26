Yaz meyvelerinin faydaları-2

Kayısı: Antioksidan özellikli A, E, C vitamini içeren kayısı aynı zamanda diğer birçok antioksidandan da zengin bir meyvedir. Vücudumuzun işleyişi sonrası serbest radikaller adı verilen bazı zararlı maddeler oluşur. Stres, hava kirliliği, UV ışınlar, sigara, alkol tüketimi ve radyasyon gibi unsurlar serbest radikal oluşumunu hızlandırır. Antioksidanlar oluşan bu serbest radikallerin vücudumuza verdiği zararı önleyerek ya da azaltarak kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıklardan korurlar. Kayısı, içeriğindeki antioksidanlarla hastalıkları önler, cilt ve göz sağlığını korur, yaşlanmayı geciktirir. İçeriğindeki liflerle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler. 3-4 adet kayısı (100 gram), 1 porsiyon meyve yerine geçer.

Üzüm: Birçok üzüm çeşidi vardır. 1 porsiyon taze üzüm, günlük C ve K vitaminin yaklaşık %15’ini karşılar. B1, B2, B6 vitamini ve potasyum, bakır, manganez içerir. Üzümün özellikle kabuğu ve çekirdeğinde de çeşitli antioksidanlar bulunur. Kırmızı ve kara üzümde daha fazla antioksidan vardır. Kırmızı üzümde, meyveye rengini veren antosiyaninler ve resveratrol (özellikle çekirdeğinde) adlı antioksidanlar bulunur. İçeriğindeki bu antioksidanlarla damarları güçlendirir, kalp hastalıklarını önler. Bunların dışında üzümde çeşitli başka antioksidanlar da vardır. Üzüm vitamin, mineral ve antioksidan kombinasyonuyla kanserden korur. 15-20 adet üzüm (80 gram), 1 porsiyon meyve yerine geçer.

Dut: A, E, C, K vitaminleri, demir ve potasyum içerir. Dut, bunların dışında antioksidan oranı da fazla olan bir meyvedir. Kanser ve kalp hastalıklarından korur, kansızlığı önler. Yarım su bardağı (60 gram) taze dut, 1 porsiyon meyve yerine geçer.

Erik: A, K, C ve B vitaminleri, potasyum, bakır, manganez, magnezyum ve fosfor içerir. Erik kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Özellikle kuru erik, içeriğindeki difenil izatenin ile doğal bir laksatiftir, aynı zamanda yapılan bazı çalışmalara göre kuru erik tüketimi kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Mürdüm eriği gibi kırmızı ve mor renklileri kalp sağlığı için faydalı olan antosiyaninden zengindir. 8-10 adet yeşil erik (100 gram), 3-4 adet mürdüm eriği (100 gram) ya da 4-5 adet kuru erik, 1 porsiyon meyve yerine geçer.

Böğürtlen: C vitamini başta olmak üzere A, E, K, B vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir. İçeriğindeki vitamin ve antioksidanlarla cilt sağlığına faydalıdır, yaşlanmayı geciktirir. Antosiyaninden zengin yapısıyla kalp hastalıklarını önler, kanser riskini azaltır. Yarım su bardağı böğürtlen (90 gram), 1 porsiyon meyve yerine geçer.

Ahududu: C, E, A, K ve B vitaminlerinin yanında kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, potasyum, bakır ve manganez içerir. Bir porsiyon taze ahududu günlük C vitamini ihtiyacının %40’ını karşılayabilir ve 6-7 gram lif içerir. İçerdiği vitamin, mineral ve kuersetin, elajik asit gibi antioksidanlarla kronik hastalıklardan korur. Yarım su bardağı ahududu (100 gram), 1 porsiyon meyve yerine geçer.

Yaban mersini: Yaban mersini antioksidan kapasitesi bakımından en zengin besinler arasındadır. A, E, C, K ve B vitaminleri, fosfor, potasyum, magnezyum, manganez, kalsiyum içerir. Yapılan bazı çalışmalara göre yaban mersini tüketimi DNA hasarını azaltarak, kanserden korur, yaşlanmayı geciktirir. Yine yapılan bazı çalışmalara göre yaban mersini hafızayı güçlendirir, beyin sağlığını korur. Kalp ve damar sağlığının korunmasına, diyabetin ve idrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur. Yarım su bardağı taze yaban mersini 1 porsiyon meyve yerine geçer.

İncir: A, C, K ve B vitaminleri magnezyum, bakır, potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor minerallerini içerir. Antioksidan, vitamin ve minerallerle saç ve cilt sağlığı için faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler. 1 adet taze incir (80 gram) 1 porsiyon meyve yerine geçer.

Meyvelerin her birinin kendine özgü lezzeti ve besin değeri vardır. Bu nedenle meyve tüketiminizi olabildiğince çeşitlendirmeye çalışın. Kabukları ile yenebilen meyveleri iyice yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte tüketmek çok daha faydalı olacaktır.