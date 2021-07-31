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GeriŞeyma Yılmaz İltihapla savaşan 8 besin
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Haberler>Yazarlar>Şeyma Yılmaz>İltihapla savaşan 8 besin
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
31.07.2021 - 16:49 |  Son Güncelleme:

İltihapla savaşan 8 besin

Şeyma Yılmaz
Şeyma Yılmaz
Diyetisyen
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Şeyma Yılmaz
Şeyma Yılmaz
dyt.seymayilmaz@gmail.com
İltihapla savaşan 8 besin

İnflamasyon (iltihaplanma), fiziksel ya da kimyasal maddelerden kaynaklanan yaralanmalar, zararlanmalar ve hastalıklara karşı vücudumuzun verdiği yanıttır.

Kısa süreli inflamasyon ateş, kızarıklık, şişlik gibi belirtilere neden olurken uzun süreli inflamasyon kilo alımına ve kalp ve damar hastalıkları, kanser, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın oluşumuna yol açabilir.  Stres, hareketsizlik, sağlıksız beslenme inflamasyon riskini artırır.

Şeker içeren yiyecek ve içecekler, rafine ürünler, işlenmiş etler, doymuş yağlar ve alkol tüketimi inflamasyonu artırır. Buna karşın meyve ve sebzelerden zengin beslenme, baklagiller,  sağlıklı yağlar,  yumurta, balık, tavuk, hindi, az yağlı süt ürünleri  gibi proteinden zengin besin tüketimi uygun miktarda olduğunda inflamasyonu azaltır. İşte inflamasyonla savaşan 8 besin…

1. Yeşil Çay: Yeşil çay, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) adı verilen antioksidan ve antienflamatuar özellikte kateşin içerir.  Antioksidan ve antienflamatuar(iltihap önleyici)  özellikleriyle kalp hastalığı,  alzheimer, diyabet, kanser gibi rahatsızlık riskini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur.

2. Zeytinyağı: Faydalı yağ asitleri ve vitaminlerle antioksidan bakımından zengin bir besindir. Yüksek antioksidan içeriği için az işlenmiş sızma ya da saf zeytinyağı seçilmelidir. Zeytinyağı içerdiği oleokantal enzimi sayesinde güçlü antienflamatuar özellik gösterir. Kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır. Yapılan bir çalışmaya göre günde 50 ml zeytinyağı tüketen bireylerde CRP gibi bazı inflamatuar belirteçlerin önemli derecede azaldığı görülmüştür.

3. Kakao: Kakao içerdiği flavanoller sayesinde iltihap önleyici etkiye sahiptir. Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

4. Domates: Domatesteki likopen, C vitamini gibi antioksidan özellikteki bileşenler sayesinde antienflamatuar özellikler gösterir. Kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine karşı korur. Domates, pişirilmiş veya işlemden geçirilmişse likopen oranı artar. Genellikle koyu kırmızı olanlar daha çok likopen içerir.

5. Zerdeçal: Zerdeçal güçlü iltihap önleyici özelliğe sahip olan kurkumin içerir.  Yapılan bir çalışmaya göre karabiberden elde edilen piperin ile birlikte günlük 1 gr kurkumin tüketimi metabolik sendromlu kişilerde inflamatuar belirteç olan CRP de önemli bir düşüşe yol açmıştır.

6. Yağlı Balık: İyi bir protein kaynağı olan somon, sardalya, palamut gibi yağlı balıklar aynı zamanda antienflamatuar etkili EPA ve DHA adı verilen omega-3 yağlarından da zengindir.

7. Kırmızı meyveler: Antioksidan özellikteki bileşenleriyle üzüm, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kiraz, vişne gibi kırmızı meyveler kuvvetli antienflamatuar özellik gösterirler.

8. Zencefil: Zencefil içesinde bulunan, zencefile aromasını veren ‘’6-gingerol’’ adlı madde kuvvetli antioksidan ve antienflamatuar özellik gösterir. Zencefil, kemik ve eklem iltihabı ağrılarını azaltmaya yardımcı olur, kanser riskini azaltır.

 

 

 

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Şeyma Yılmaz
Şeyma Yılmaz
Diyetisyen
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