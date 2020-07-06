Diyet yaparken sık yapılan 5 hata

Sağlıklı bir yaşam ve kilo kontrolü için her mevsim diyet yapılabilir, yeter ki bunu kendi başınıza değil mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapın. Yaşam boyu sağlıklı vücut ağırlığının korunması için bazı alışkanlıklarımızda değişiklikler yapmak ve bunu yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Peki zayıflamak adına en çok yaptığımız hatalar nelerdir? Gelin bunlara birlikte bakalım.



1. Kahvaltı yapmazsam kilo veririm



Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamak kilo vermek yerine kilo almanıza sebep olacaktır. Kahvaltı yapmadan güne başlamak kan şekerinizde düşüşe ve sonraki öğünlerde çok daha fazla besin tüketimine neden olur. Uyuduğunuzda yavaşlayan metabolizmanızı canlandırmak için güne mutlaka karbonhidrat, protein ve yağ dengesini sağlayacak sağlıklı bir öğünle başlayın. Kahvaltınızı olabildiğince erken saatte ve uyandıktan sonra 1 saat içerisinde yapmaya gayret edin. Kahvaltıyı bir bardak çay ile poğaça, simit, açma gibi pastane ürünleriyle geçiştirmek de son derece yanlış. Bunu alışkanlık haline getirmek kan şekerinizde ani yükseliş ve düşüşlere dolayısıyla bel çevrenizin kalınlaşmasına sebep olacaktır. Peynir, yumurta, zeytin ya da çiğ ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, bol yeşillikli söğüş sebze, tam tahıllı ekmek, açık çay ya da bitki çayından oluşan klasik bir kahvaltı ya da taze mevsim meyveleri ve yağlı tohumların üzerine ekleyeceğiniz az yağlı yoğurt karışımı da sağlıklı kahvaltı seçeneklerindendir.



2. Ya hep ya hiç kuralı



Kilo vermek ve bu kiloyu korumak için sağlıklı ve doğru beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Bu nedenle bazı besinlerin tamamen yasaklanması gerçekçi ve uygulanabilir değil. Kendinize böyle kurallar koymanız bir süre sonra yaptığınız diyetten sıkılmanıza ve bunun acısını fazlasıyla çıkarmanıza neden olabilir. Diyet yaparken de çok sık olmamak şartıyla tatlı ve diğer atıştırmalıklardan tüketebilirsiniz. Burada önemli olan daha sağlıklı seçimler yapmaya çalışmak, porsiyon miktarına dikkat etmek ve gün içinde dengelemek. Örneğin bir dilim yaş pasta tükettiğinizde o günkü ekmek, yağ ve süt porsiyonlarınızdan azaltın ya da bir dilim kıymalı börek tükettiğinizde et, ekmek ve yağ porsiyonlarınızdan azaltın. Tatlı seçimizi muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlılar yönünde kullanın.



3. Karbonhidratları kendime yasaklamalıyım



Günlük beslenme programında total enerjinin %55-60 ‘ı karborhidratlardan karşılanmalıdır. Ekmek, pirinç, bulgur, makarna, tahıllar, sebze ve meyveler karbonhidrat kaynaklarındandır. Karbonhidratsız bir beslenme sağlıklı bir yaşam için uygun değildir. Günlük ihtiyacınızın üzerinde karbonhidrat tüketiminin vücudunuzda yağa dönüşeceği doğru fakat karbonhidratsız bir diyet vücunuzda kas ve su kaybına yol açacaktır. Dolayısıyla kilo verseniz bile verdiğiniz kilo vücunuzdaki yağ dokularınızdan değil kaslarınızdan olacaktır. Günlük beslenme programınızda en az 5 porsiyon sebze meyve tüketimini ihmal etmeyin. Rafine edilmiş gıdalar yerine tam tahıllı ekmek, makarna, bulgur, yulaf gibi karbonhidrat kaynaklarını tercih edin.



4. Bu besin ‘sağlıklı, diyet ürün’ bol bol tüketebilirim



Meyveler, zeytinyağlı sebze yemekleri, avokado, meyveli smoothieler, şekersiz adı altında geçen gıdalar veya tatlılar, tam tahıl ekmek gibi besinler nasıl olsa sağlıklı diye düşünülerek gereğinden fazla tüketildiğinde kilo alımına sebep olacaktır. Sıcak yaz aylarında buz gibi bir şekersiz smoothie hazırlarken içeceğinize eklediğiniz bal, kuru ve taze meyveler, yağlı tohum gibi besinler kullandığınız malzeme miktarına bağlı olarak hazırladığınız içeceğin enerji değerini oldukça yükseltebilir. Tükettiğiniz bir dilim ekmek kepekli veya tam buğday da olsa kalori miktarının bir dilim beyaz ekmekten farkı yoktur. Dışarıda tüketilen zeytinyağlı yemekler, soslu salatalar lezzetli olması için eklenen fazlaca yağ ve soslarla kalori miktarı yüksek besinler haline gelebilir. Paketli şekersiz/light adı altında bisküvi, kurabiye gibi gıdalar eşdeğeri olan normal gıdalara göre daha az kalori içerebilirler. Fakat bu tür ürünler birçok katkı maddesi de içerirler. Bu nedenle çok sık tüketilmemeli, tüketilen miktara dikkat edilmeli ve etiketleri okunmalıdır.



5. Aç kalarak kısa sürede fazla kilo verebilirim



Çok düşük kalorili beslenmek, tek yönlü beslenmek ve öğün atlayarak uzun süre aç kalıp zayıflamaya çalışmak metabolizmanızın yavaşlamasına ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Aç kalarak kilo vermeye çalışmak yağdan ziyade kas kaybına yol açacaktır. Verdiğiniz kilolar sağlıklı ve kalıcı olmayacaktır. Haftada 0,5- 1 kilogram kaybetmek idealdir, 3 kilogram üzeri kayıp sağlıklı değildir. İhtiyaçlarınız ve beslenme programınız size özeldir. Bu nedenle hızlı kilo kaybetmek uğruna bilinçsiz diyetler yapmamalı, durumunuzun değerlendirilmesi ve size uygun beslenme planı için mutlaka bir diyetisyenden yardım almalısınız.