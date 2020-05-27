Chia tohumu nedir, faydaları nelerdir?

Tohumun tüketimi, bütün dünyada omega-3 yağ asitleri (alfa-linolenik asit), antioksidanlar, mineraller, vitaminler ve diyet lifi açısından oldukça iyi bir kaynak olduğu için giderek yaygınlaşmaktadır. 1 yemek kaşığı chia tohumu (14 gram) 2 gram protein, 4,5 gram yağ ve 5,5 gram lif içerir ve 69 kkaldir. Chia tohumu, B1, B2, B3 vitaminleri ayrıca kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko, potasyum ve fosfor minerallerini içerir.

Chia tohumunun faydaları nelerdir?

- Chia tohumu, tüm bitkiler arasında en yüksek omega 3 yağ asitleri içeriğine sahiptir. Kolesterol içermez. Yapılan çalışmalarda, omega-3 yağ asidinin dengeli alımının kalp ve damar sağlığı açısından yararlı olduğu gösterilmektedir. Ancak chia tohumundaki bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asitleri vücutta yağlı balıklarda bulunan omega-3 kadar verimli kullanılamaz.

- Gluten içermez, bu nedenle çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan bireyler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

- Diğer bitkisel protein kaynaklarına göre, yapısında vücut için gerekli olan elzem aminoasitler daha fazladır.

- Karbonhidrat içeriğinin neredeyse tamamı vücutta yıkıma uğramayıp doğrudan dışarı atılan (Çözünmez) liflerden oluşur. Bu nedenle sindirim sistemimizin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir beslenmede günlük tüketilmesi gereken lif miktarı 20-30 gramdır. 28 gram (2 yemek kaşığı) chia tohumu tüketildiğinde yaklaşık 11 gram lif alınmaktadır. Dolayısıyla kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca kompleks karbonhidrat içeriğinden dolayı kan şekerini düzenler. İnsülin direncine karşı korur.



- Bilimsel çalışmalara göre chia tohumunun zayıflama üzerine kanıtlanmış bir etkisi yoktur. Ancak chia tohumu, su tutma özelliği ile sıvı ile temas ettiğinde 10-12 kat kadar büyüyüp şişer ve doygunluk hissi verir. Bu özelliği ile kilo vermeye yardımcıdır.



- Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri içerdiği için kemik sağlığında önemli bir yere sahiptir.

- Chia tohumu yüksek miktarda antioksidan maddeler içerir. Antioksidanlar hücrelerimizi zararlardan korumak için gereklidir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca bu antioksidanlar tohumun içeriğindeki bazı yağların bozulmasını önler.

Chia tohumunun tadı yoktur, nötr bir besindir. Bu nedenle her türlü tuzlu veya tatlı yiyecek ve içeceğe eklenebilir. Salatalara, sebze ve meyve sularına, smoothielere, yoğurda, süte, kahvaltılık tahıllara, yemeklere, çorbalara ve ekmeklere ekleyebilirsiniz. Kıvam artırıcı, jelleştirici özelliği sayesinde pişirmeye gerek kalmadan sütlü tatlı hazırlamanıza olanak sağlar.



Chia tohumu bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Düzenli ilaç kullanan kişilerin (Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, tansiyon hastaları gibi) sağlık profesyoneline danışmadan kullanmaması önerilir. Gebe ve emziklilerin de kullanması önerilmez.