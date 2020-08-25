Tüp bebekte başarı oranı nasıl hesaplanır?

Tüp bebek tedavisi 45 yaşına kadar uygulansa da 40 yaşından sonra tüp bebek tedavisinde başarı oranı azalır. Kadının yaşı 35'in altında ve hamile kalmasını etkileyebilecek herhangi bir problemi yoksa bir yıl, yaşı 35'in üzerinde veya geçmişinde hamilelik oluşumunu etkiyebilecek bir problemi varsa altı ay sonra tedaviye başlanmalıdır.

Kadınlarda gebeliği engelleyen faktörler

En önemli faktör, yaştır. Kadının yaşı arttıkça doğurganlık özelliği azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azdır. Daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, yumurtalık ve tüpleri etkileyen enfeksiyonlar da gebelik şansını olumsuz etkiler. Bu durumda tüp bebek tedavisi son çare olabilir. Tüp bebek tedavileri ve çeşitleri, tıbbi gelişmelerin geldiği nokta itibariyle farklı kısırlık sebepleri karşısında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Tüp bebek tedavisi başarısını arttıran uygulamalar

Fiziki muayene, kısırlık araştırmalarının en önemli basamaklarından biridir. Kadının jinekolojik muayenesi ve ultrasonografik incelemesinin yapılması, rahim ağzından örnek alınarak patolojik inceleme yapılması, mikrobiyolojik araştırmalar için örnek alınması ve hormon testlerinin yapılması gerekir. Erkeklere ise spermiyogram testi yapılmalı. Ciddi sperm düşüklüğü varsa veya hiç sperm yoksa hormonal testisleri ve genetik incelemesi muayene edilerek gerektiğinde ultrasonografik incelemesi yapılmalıdır. Bunun dışında gerekli durumlarda rahim filmi, histeroskopi, laparoskopi gibi ileri teşhis yöntemleri de kullanılabilir.

Öncelikle hastanın kendisini rahat ve güvende hissedebileceği bir merkeze başvurması, yapılacak tedavinin başarıya ulaşması açısından önemlidir. Çiftlerin başvurdukları merkezin ve hekimin başarısı, gebelik oranı ve hasta memnuniyeti açısından ne düzeyde olduğuna dikkat etmek gerekir. Seçilecek olan merkezin, tüp bebek tedavisinde yapılacak olan bütün işlemler için donanımlı teknolojik alt yapıya sahip olması da çok önemlidir.