Tüp bebek tedavisi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Tüp bebek tedavisinde erkeğin yaşı kadının yaşı kadar önemli değildir

Tüp bebek tedavisinde hem kadının hem de erkeğin yaşı önemlidir. 35 yaşından genç olan kadınlarda gebe kalma ihtimali daha yüksektir. Kadınlarda yumurtalık rezervi 35 yaşından sonra azalmaya başlar. 37 yaştan sonra yumurtalık havuzundaki kayıp hızı belirginleşmektedir. İlerleyen yaşla beraber kadınlarda yumurta kalitesinde de bozulma gözlenmekte; bu da gebe kalmayı ve sağlıklı çocuk sahibi olma şansını azaltmaktadır. Erkeklerin ise sperm üretimi ömürleri boyunca devam eder ancak yaş ilerledikçe sperm kalitesinde düşüş görülmektedir. Ancak gelişen yeni tedavi yöntemleri ile çiftlerin yaşları çocuk sahibi olmasına eskisi kadar engel değildir.

Tedavi sırasında kullanılan ilaçların zararlı ve kalıcı yan etkileri vardır

Tüp bebek tedavisinde yaklaşık 25-30 senedir yumurtayı büyütme hormonları kullanılmaktadır. Bugüne kadar, dünya çapında yapılan araştırmalarla bu ilaçların kalıcı bir yan etkisi tespit edilmemiştir. Kullandığımız hap, burun spreyi, cilt altı, vajinal jel ve kas içi ilaçlar; doktorun direktifleri yönünde düzgün olarak kullanıldığı taktirde, tamamen amaca yönelik olup tespit edilmiş hiçbir zararları yoktur.

Tedavi sırasında hastanede kalınması gerekir

Hayır, gerekli değildir. Yumurtalar toplandıktan sonra ve embriyo transferi yapıldıktan sonra 3 – 4 saat hastanede dinlenmeniz yeterlidir.

Yumurta toplama işlemi ağrılı bir işlemdir

Hayır, yumurta toplama işlemi esnasında acı veya ağrı hissedilmemektedir. Toplama işlemi bittikten sonra hafif bir ağrı hissedilebilir. Hafif ilaçlar ile kolayca giderilebilen bu ağrının, kadının günlük yaşamına olumsuz bir etki etkisi yoktur.

Tüp bebek tedavisi esnasında çalışılamaz, uzun süre dinlenme gereklidir

Hayır, tüp bebek tedavisi esnasında hastalar normal yaşamlarını sürdürebilir. Yumurta transferinden iki gün sonra normal aktivitelerinize dönebilirsiniz. Eğer işiniz çok stresli ve yorucu ise, bu konuyu doktorunuzla konuşmanızı öneririm. Sürekli yatar pozisyonda olmak, erişkin bir bireyin hareketini kısıtlar halde durması, böbrek üstü bezlerinde stres hormonlarını artırır ve gebeliğin gelişmesini olumsuz etkiler. Bu nedenle, hastalara ağır olmayan iş ve günlük yaşantılarına dönmeleri özellikle tavsiye edilir.

Tedaviler sonucu yumurtalık rezervi tükenebilir.

Normalde her ay belirli sayıda yumurta taslağı, yumurta oluşumu için hazırlanmaktadır. Bu taslaklar gelişerek, bir yarış tarzında o ayki yumurtayı oluşturmaya çalışır ve bir tanesi öne geçerek o ayki yumurtayı meydana getirir. Geri kalan yumurta taslakları ise yumurtalık içinde, atrezi dediğimiz erime işlemine uğrarlar. Bizim yaptığımız tedavi, yola çıkan bütün yumurtaların erimesini engelleyerek elde etmeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu nedenle yumurtalık rezervinin tükenmesine yönelik kaygı boşunadır.

Tüp bebek tedavisi sınırlı sayıda denenebilir

Tüp bebek için bir deneme sınırlaması getirmek zordur. Erkek hastada sperm, kadın hastada yumurta ve rahim olduğu sürece tıbbi olarak tüp bebek denenebilir. Ancak bildiğimiz, hastanın gebelik şansı beşinci denemeden sonra düşmektedir. Ayrıca, hastanın yaşı önemli faktörler arasında yer almaktadır. 40 yaşından sonra hastalarda kendi yumurtasıyla gebe kalma şansı azalmaktadır.