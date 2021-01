a) Arama geçmişini kontrol ederim.

b) Tablete sadece benimle aynı odadayken bakmasına izin veririm.

c) Tablet telefon asla vermem, versem de sosyal medya, video izleme uygulamaları, arkadaşlık uygulamalarını vs. silerim, kullandırmam.

d) Baştan konuşup uyarırım, uymazsa tabletini alırım elinden.

e) Hepsi

f) Hiçbiri

2 yıl boyunca pornografik içeriklere maruz kalmış 12 yaşında bir çocuk: “Kulaklıklarım olduğu için sesi duymuyordu ailem, bazen kendi odamda bazen onların yanında izliyordum, her akşam arama geçmişini mutlaka siliyordum. Önceleri oyun videosu ve klip izlerdim, sonra önerilerde öpüşen çiftlerin videoları çıktı ben de merak edip tıkladım, daha sonra öpüşen adamlar ve kadınlar, sonra farklı fanteziler yapan bir grup insan çıktı videolardan. Ben de merak edip aramaya ve izlemeye devam ettim. Şimdi etrafta neye baksam, kime baksam o konuda bir video geliyor aklıma, kirlenmiş hissediyorum.”

Gördük ki yukarda bahsi geçen seçenekler maalesef işe yaramıyor çünkü teknoloji çağında çocuğu teknolojiden uzak tutmak çözüm değil; yasaklamak, ceza vermek veya korkutmak da. E denetleyici bir anne baba olarak takip etmek de tek başına yetmiyor, peki ne yapalım?

Çocuğunuzun teknoloji araçları ile zararlı içeriklere maruz kalma ihtimalini nasıl azaltabilirsiniz?

- Ekran süresi dışında mutlu ve iyi hissedebileceği zamanlar yaratmasına ve hobi edinmesine destek olun.

- Ekran içeriği seçme konusunda ona yol gösterin, “Uygulamalar kaç yaş için uygun bunu nasıl anlar, zararlı içerik uyarıları nelerdir” gibi.

- Birlikte izlediğiniz programlar ve oynadığınız dijital oyunlar olsun, onun ilgi alanlarına ilgi duyduğunuzu hissederse size her şeyi anlatır, saklamaz.

- Dijital dünyada faydalı içeriklere yönlendirin, mesela eğitici videolar, sanal müze gezintisi, dünyanın uydudan görüntüleri, kendin yap videoları, hayvan-doğa-tarih belgeselleri gibi…

-Kendi odasında yalnız başına özellikle uzun süreli tablet, telefon kullanımını kontrol altına alın, ekran süresini sınırlayın, mümkünse uygulamaları sizin hesabınızdan indirmesini sağlayın ama tek başına bunun yeterli olmayacağını unutmayın.

- Kendisinden özel bilgilerini, aile bilgilerini, resimlerini isteyen kişi ve uygulamalardan uzak durmasını hatırlatın.

-Tanıdığı bir kişiden bile gelse, özel bir açıklaması olmayan her linke tıklamaması gerektiğini hatırlatın.

- Ne yapmış ve ne yaşamış olursa olsun, size güvenebileceğini ve sizinle her konuda rahatça konuşabileceğini ona dönem dönem hatırlatın ve her an hissettirin.