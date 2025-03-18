Her 10 kadından 1’i vajinismus!

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Cinsel birliktelik sırasında vajinal kasların istemsiz olarak kasılmasıyla ortaya çıkar ve cinsel birlikteliği zor ya da imkansız hale getirebilir. Ancak etkileri sadece cinsel hayata sınırlı kalmaz, psikolojik, sosyal ve fiziksel sağlığı da olumsuz etkileyebilir.

Suçluluk, utanma ve yetersizlik hissi…

Vajinismus sadece fiziksel bir problem değil, aynı zamanda psikolojik yönden de yoğun etkiler bırakabilir. Kadınlar genellikle bu durumdan dolayı suçluluk, utanma ve yetersizlik hissi yaşarlar. Özellikle toplumda cinsellikle ilgili tabular nedeniyle bu sorunu dile getirmekte zorluk çekebilirler. Ayrıca, vajinismus kadının cinsel isteğinde azalma ya da tamamen kaçınma davranışına neden olabilir. Korku ve kaygı, cinsel birlikteliği tamamen imkansız hale getirebilir.

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Evliliği zedeleyebilir

Eğer vajinismus tedavi edilmezse, eşler arasında cinsel uyumsuzluğa yol açabilir. Bu durum, zamanla eşler arasındaki duygusal bağı zedeleyebilir ve eşlerin birbirinden uzaklaşmasına neden olabilir. Bazı durumlarda, vajinismus nedeniyle evlilikler cinsel olarak tamamlanamaz ve bu da evlilik içinde çatışmalara yol açabilir. Kadınlar bu durumu eşlerine anlatmada zorlanabilir ve bu da çiftler arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebilir.

Vajinismus: Eksik hissetmek

Vajinismus, kadının sadece cinsel hayatını değil, sosyal yaşamını ve özgüvenini de etkileyebilir. Birçok kadın, yaşadıkları bu problemi kimseyle paylaşamamanın getirdiği baskı nedeniyle kendini yalnız ve izole hisseder. Ayrıca, evlilik ya da çocuk sahibi olma gibi toplumsal beklentilere karşı kendilerini eksik hissedebilirler. Özellikle ailesi ya da arkadaş çevresi tarafından evlilik ve çocuk sahibi olma baskısı hisseden kadınlar, bu durumun etkilerini daha yoğun yaşayabilir.

Tüm bunları aşabilir miyiz?

Evet, vajinismus tamamen tedavi edilebilir bir durum. Ve en önemlisi, yalnız değilsiniz. Bu sürecin üstesinden gelebilmeniz için doğru destekle adım adım ilerlemek mümkün.

Öncelikle, vajinismusun ne olduğunu ve neden oluştuğunu anlamak çok önemli. Bedeninizin verdiği bu tepki bilinçli bir seçim değil, çoğu zaman farkında bile olmadan gelişen bir durum. İşte tam da bu yüzden, önce kendinizi suçlamadan, anlamaya çalışarak başlamak en iyisi. Peki, nasıl bir yol izleniyor?

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Eğitim: Önce bedeninizi ve vajinismusun nedenlerini tanımak gerekiyor. Anatomik yapıyı, kasların nasıl çalıştığını bilmek, kaygıyı azaltmanın ilk adımıdır.

Cinsel terapi: Vajinismus genellikle kaygı ve korkularla beslenen bir durum. Eğer bilinçaltınızda sizi engelleyen düşünceler varsa, bireysel veya çift terapileriyle bunları keşfetmek ve çözmek mümkün.

Fiziksel terapi ve egzersizler: Pelvik taban kaslarının farkına varmak ve onları kontrol etmeyi öğrenmek çok işe yarayabilir. Doğru tekniklerle yapılan egzersizler, bedeninizle yeniden uyum içinde olmanızı sağlar.

Her kadının süreci farklıdır ve en doğru yol haritası size özel olmalıdır. Vajinismus, sadece cinsel bir sorun olmaktan çok daha fazlasıdır. Kadının psikolojisini, ilişkilerini ve sosyal hayatını derinden etkileyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu durum tedavi edilebilir ve bir uzmandan destek almak, hayat kalitesini artırmak için atılacak en önemli adımdır.