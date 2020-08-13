Çocuklarda teknoloji bağımlılığı

Çocuklarda teknoloji bağımlılığının olası nedenleri;

-Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim yetersizliği,

-Ebeveynin çocuğa yeterli zaman ayırmama durumu,

-Gün içinde çocuğu teknolojik aletlerle oyalama çabası,

-Yemek yemesi için çocuğu uzun süre ekrana maruz bırakma,

-Ebeveynlerin teknolojik aletlere olan bağımlılığı,

-Çocuğun arkadaş ortamındakilerin teknolojiye yakınlığı,

-Bilgisayar oyunları,

-Ebeveynlerin sınır koymamaları ve tutarsız davranışları.

Çocuklarda teknoloji bağımlılığının olası sonuçları;

-Dil ve konuşma becerilerinde gerilik,

-Asosyal olma durumu,

-Aile içi iletişim kopuklukları,

-Odaklanma problemleri,

-Dikkat eksikliği,

-Gözlerde kuruluk, hassasiyet ve bozulmalar,

-Derslerde başarısızlık,

-Davranış bozuklukları,

-Uyku düzensizliği.

Ebeveynler neler yapmalı?

0-3 yaş arası dönem çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, dil ve dikkat gelişiminin temellerinin atıldığı dönemdir. Aynı zamanda bu dönemde çocuklar, doğruyu ve yanlışı öğrenerek yeni alışkanlıklar edinmeye başlarlar. Bir alışkanlığı değiştirmektense, edinilen alışkanlığı sürdürmek çocuk için her zaman daha kolaydır. Bu nedenle çocuk teknoloji ile ne kadar geç tanışırsa, bağımlılık riski o kadar düşük olur. Özellikle ilk 2 yaş olmak üzere 0-3 yaş arası dönemde çocukların teknolojik aletlerden uzak durması bu noktada önemlidir.

- Örnek olun

Ebeveynlerin çocuğun yanında teknolojik aletleri mümkün olduğunca kullanmaması, evde televizyon izleme sürelerini çocuğa göre ayarlamaları gerekmektedir. Çocuğa teknolojik aletlere uzun süre maruz kalmanın zararlarından bahsederken, ebeveyn sürekli telefonla uğraşıyor, televizyon izliyorsa çocuk tutarsızlığı fark eder ve bu konuda imkanları zorlar.

- Kaliteli zaman geçirin

Her türlü teknolojik aletten uzak yalnızca çocuğa odaklı vakit geçirmeye kaliteli zaman denir. Her çocuğun ebeveyninin ilgisine ve onlarla kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacı vardır. Ailesi ile kaliteli zaman geçirebilen çocuk teknolojik aletlere ihtiyaç duymaz.

- Sınır koyun

2 yaş sonrasında çocukların tek seferde 20 dakikadan daha uzun süre teknolojik aletlere maruz kalmamasına ve toplamında 1 saati geçmemesine dikkat etmek gerekir. Çocuk süresi dolduğu zaman meşgul olduğu teknolojik aletin kapatılması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Okul öncesi dönemde saatin akrep ve yelkovanı gösterilerek sürenin ne zaman biteceği çocuğa anlatılabilir. Aileler bu konuda esneklik gösterirse, çocuğun direnişleriyle karşı karşıya kalır.

- İçerikte seçici olun

Çocuklar telefon, tablet ve telefonda izlediklerinden, oynadıkları bilgisayar oyunlarından çok etkilenirler. Karakterlere özenirler ve onların davranışlarını kendilerine örnek alırlar. Bu nedenle çocuğun izleyeceği içeriği her zaman ebeveynin seçmesi, izlerken yalnız bırakmaması ve çocuk izlemeden önce ebeveynin kendi başına izleyip içeriğe onay vermesi gerekmektedir.

- Sabah uyanınca ve uyumadan önce teknolojik aletlere dikkat

Sabah saatleri zihnin ve dikkatin en aktif olduğu saatlerdir. Son derece verimli olan bu saatlerin teknolojik aletlerle geçirmek çocuk için büyük bir kayıptır. Bunun yanı sıra uyumadan önce teknolojik aletlere maruz kalmak da uyku döngüsünü ve seyrini olumsuz etkilemekte, uyku bölünmelerine sebep olmaktadır.