Çocuklarda dikkat becerilerini arttıran egzersizler

Ancak aşağıda bahsedeceğim odaklanma ve konsantrasyon becerilerini kuvvetlendiren dikkat egzersizleri her yaşa ve her çocuğun gelişim düzeyine göre uyarlanabilir.

1- Açık havaya çıkın

Açık hava gezileri, doğa yürüyüşleri, dış mekanda oynanan oyunlar stres seviyesini azaltır, konsantrasyon becerilerini arttırır.

Öneri; Birlikte doğa yürüyüşüne çıkın. Değişik renklerde yapraklar toplayarak bunları renklerine göre gruplandırın.

2- Birlikte gözlem ve inceleme yapın

Bir oyuncağı, bir nesneyi, bir olayı birlikte gözlemlemek, onun hakkında konuşmak, yorumlar yapmak, kısaca belli bir süre tüm dikkati bir noktada toplamak faydalı bir dikkat egzersizidir.

Öneri; 3 veya daha fazla oyuncağı bir araya toplayın. Çocuk ile yaklaşık 1-2 dakika oyuncakları inceleyip hakkında konuşun. Daha sonra çocuktan gözlerini kapatmasını isteyin ve oyuncaklardan bir tanesini saklayın. Çocuktan gözlerini açıp sakladığınız oyuncağın hangisi olduğunu bulmasını isteyin. Yaşla birlikte oyuncak sayısını da artırabilirsiniz.

3- Hareketli oyunlar oynamasına izin verin

Çocukların enerjilerini boşaltmaya ihtiyaçları vardır. Fiziksel hareketler odaklanma, konsantrasyon ve dikkat becerilerinin artmasını sağlar.

Öneri; Evde bulunan nesnelerle bir parkur oluşturabilirsiniz. Yastıkların üstünden atlayıp, sandalyenin altından geçerek belli bir hedefe ulaşmak ve belli bir sayıda bunu tekrar ederek parkuru tamamlamak gibi. Bu tür egzersizler için belli bir sayı koymak çocuğun takip etme becerisini aktif hale getirerek odaklanma süresini arttırır.

4- Nefes egzersizleri yapın

Nefes egzersizleri dikkatin kısa bir süre içinde toplanmasına yardımcı olur.

Öneri; balon şişirme, baloncuk çıkarma, küçük topları üfleyerek hareket ettirme, mum üfleme, üflemeli müzik aletleri gibi nefes kullanılarak yapılan egzersizler dikkat süresini arttırır.

5- Kitap okuyun

Okunan kitabı anlamak için dikkatin tamamını kitaba vermek gerekir. Sayfalar birbiriyle bağlantılı bir şekilde ilerlediği için kitap okumak dikkat süresini uzatır, dikkatin devamlılığını sağlar.

Öneri; Kitabı okuduktan sonra okuduğunuz bölümle ilgili sorular sorun. Bu durum verilen dikkatin devamlılığını sağlar. Resimli kitap seçtiyseniz resimler hakkında konuşup kitapta gördüğünüz nesnelerin yerlerini sorabilirsiniz.

6-Sıralı yönergeler verin

Çocuğun art arda söylenen yönergeleri uygulayabilmesi için dikkatini konuşan kişiye vermesi gerekir. Bu durum dikkat sürekliliğini de beraberinde getirir.

Öneri; Günlük hayattaki işleri sıralı bir şekilde yapmasını isteyebilirsiniz. ‘’Oyuncaklarını topladıktan sonra odandaki bardağı mutfağa götürebilirsin ve mutfaktan bir çatal alarak meyveni yiyebilirsin’’ gibi. Yaş ile birlikte verilen sıralı yönerge sayısı arttırılabilir.

7- Teknolojik aletlerden uzak tutun

Uzun süre teknolojik aletlere maruz kalma, çocuklarda konsantrasyon bozukluklarına, odaklanma problemlerine ve dikkat eksikliğine neden olur. İki yaşa kadar çocukları her türlü teknolojik aletten mümkün olduğu kadar uzak tutmalı, 2 yaş sonrasında sınırlı kullanıma izin verilmelidir.