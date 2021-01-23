Eğer gün içerisinde sıklıkla acıktığınızı hissediyor, “Ne yersem yiyim bir türlü doymuş hissetmiyorum” diyorsanız, kendinizi daha fazla besinlere yöneltmek yerine bu durumun nedenlerini bilip, kendinizi sağlıklı alternatiflere yönlendirebilirsiniz. İşte sürekli aç hissetmenizin nedenleri;

- Beslenme şekli



800 kalorinin altındaki diyetler açlık diyetleri olarak adlandırılır ve çoğu birey kilo vermek için ilk adım olarak ciddi kalori kısıtlamasına giderek günlük besin alımını 700-800 kalorilere kadar kısıtlar. Ancak sağlıklı beslenmek kadar dengeli beslenmek de oldukça önemlidir. Üstelik ciddi kalori kısıtlamasına giden bireylerde daha fazla açlık hissedildiğini unutmayın.

-Yeterince protein tüketmemek



Gün içerisinde yeterli protein tüketmemek daha fazla tokluk hissedilmesine ve açlık hormonlarının düzenlenmesine sebep olur. Yumurta, peynir, yoğurt, kefir, et, balık, tavuk, sert kabuklu kuruyemişler ve kuru baklagiller gibi birçok besinin protein içeriği yüksektir. Bu nedenle gün içerisinde yeterli protein almanız çok da zor değildir.

- Fazla miktarda rafine şeker tüketmek



Vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayan en temel makro besin ögesi karbonhidratlardır. Karbonhidratlar basit ve kompleks karbonhidrat olarak ikiye ayrılır. Basit karbonhidratlar, kan şekerinin daha hızlı yükselmesine sebep olan beyaz şeker, bal, pirinç gibi besinlerken, kompleks karbonhidratlarda tahıllar gibi lif oranı yüksek ve işlenmemiş besinler yer alır. İşlenmiş rafine şeker içeren karbonhidratların fazla miktarda tüketilmesi kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine ve böylelikle insülin seviyelerinin artmasına sebep olur. Artan insülin sonucu kan şekerinin aniden düşmesi yani hipoglisemi yaşanır. Hipoglisemi ise vücudunuzun daha fazla yiyeceğe ihtiyaç olduğunu hissettirerek sık sık aç hissetmenizi sağlar.

- Yeterli su tüketmemek



Beynimizin ön kısmında bulunan hipotalamus açlık ve susuzluk merkezini barındırır. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmemek açlık ve susuzluk sinyallerinin karışmasına ve böylece susuzken açlık hissetmenize sebep olabilir. Bu nedenle aç olmamanız gereken bir anda açlık hissediyorsanız öncelikle su tüketmelisiniz. Nitekim insan vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşur ve gün içerisinde tüketilen su toksinlerin dışarı atılmasına ve daha fazla kalori yakmanıza sebep olur.

- Menapoz veya premenstural dönemde olmak



Premenstural dönem yani kadınlarda bazı fiziksel ve psikolojik belirtilerin görüldüğü adet öncesi dönemi kapsar. Regl öncesi daha iştahlı ve daha yoğun yemek yemek kadınlarda oldukça görülen bir durumdur. Aynı zamanda östrojen hormonunun azalması ve diğer hormonlarda dengesizlik yaşanması sebebi ile menopoz döneminde olan kadınlarda da sürekli açlık hissi yaşanır. Bu dönemlerde kahve yerine yeşil çay, adaçayı, papatya çayı gibi rahatlatıcı bitkisel çayları tüketmek, rafine şeker yerine doğal şeker bulunan sebze ve meyveleri tüketmek ve egzersiz yapmak açlık hissini bastırmanıza yardımcı olacaktır.



- Çok hızlı yemek yemek



Sağlıklı beslenmede, ne tüketildiği kadar ne şekilde tüketildiği de oldukça önemlidir. Besinleri yavaş bir şekilde tüketmeniz öğün sonrası midede oluşan hazımsızlık, yanma gibi sorunları azaltarak, fazla kalori almanızın önüne geçerken öğünleri kısa zaman içerisinde hızlı bir şekilde tüketmeniz doygunluk hissini geciktirerek sürekli açlık hissetmenize neden olur. Beynin doygunluğu hissetmesi için 20 dakikaya ihtiyacı vardır. Yavaş yemek ve iyice çiğnemek vücuda açlık karşıtı olan leptin hormonunun salgılanması için daha fazla zaman tanır.

Unutmayın sağlıklı besinler kadar bu besinlerin dengeli tüketilmesi de oldukça önemlidir. Makro besin ögeleri olan yağ, protein ve karbonhidratın doğru oranlarda alınmaması açlık hissinizin oluşmasına, yeterli tokluğun sağlanmamasına işaret eder. Beslenme kadar yetersiz uyku ve kronik stres de sürekli besinlere yönelmenize sebep olur. Gün içerisinde daha fazla tokluk hissetmek istiyorsanız, beslenme şeklinizi ve yaşam tarzınızı gözden geçirmek faydalı olacaktır.