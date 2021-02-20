İdeal kış içeceği olan bozanın sağlığa etkileri

Sindirimi kolaylaştırıp, bağışıklık sistemini güçlendiren boza aynı zamanda cilt sağlığını korumak ve anne sütünü arttırmak gibi çeşitli faydalara da sahiptir. İçeriğinde bulunan ve genelde yapımı sırasında oluşan laktik asit, hazmı kolaylaştırarak gaz ve şişkinliğe iyi gelir. Probiyotik bir etkiye sahip olduğu için bağırsak sağlığına oldukça büyük destek sağlayan boza, bu etkisi sayesinde kış mevsimine yönelik hastalıklardan korunmaya ve bağışıklığın gelişmesine destek olur. İçeriğinde bulunan niasin aracılığıyla ise kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki oluşturmaktadır.

Makro besin ögelerinden karbonhidratı, mikro besin ögelerinden B grubu vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir gibi mineralleri yüksek derecede barındıran boza gebe ve emzirme döneminde olan kadınlar, spor yapan bireyler ve büyüme çağında olan kişiler için oldukça besleyici bir içecektir. Özellikle meme bezlerinin gelişimini ve doğumdan sonra süt üretimini sağlayan prolaktin hormonunun salgılanmasını sağladığı için hem bebeğin hem de annenin sağlığı için değerli hale gelmektedir.



Ancak boza tüketilirken kalorisinin çok da masum olmadığını unutmamak gerekir. Nitekim 1 bardak tüketeceğiniz boza yaklaşık 350 kaloriye eş değerdir ki üzerine lezzetlendirmek amacıyla eklediğiniz leblebi de kaloriyi daha da arttırmaktadır. Bu nedenle bozanın sağlığa olumlu etkilerinden faydalanmak için günlük beslenmenizde almanız gereken kaloriye eş değer olarak doğru porsiyonlamayı yapmayı, 1 çay bardağı leblebinin 1 dilim ekmeğe eş değer olduğunu, 1 bardak bozanın da yüksek kalorili bir içecek olduğunu bilerek tüketmeniz gerektiğini unutmayın.