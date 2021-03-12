Bağımlılık yapan rafine şekerden uzak durmak

Bu bağımlılık daha çok şeker tükettiğimizde salgılanan opioid ve dopamin ile açıklanabilir. Dopamin duygularımız ve eylemlerimizin kontrolünde oldukça büyük bir öneme sahip olan ve vücudumuzda doğal olarak bulunan kimyasal maddelerden biri. Vücudumuzdaki dopamin normal seviyelerde iken dışarıdan dopamin alımına sebep olduğumuzda beynimiz vücuttaki dopamin seviyesini düşürür ve bu düşüş sonucu vücuttaki dopamin seviyesinin artışını sağlamak için aynı davranışı yapmaya eğilim gösteriririz. Aynı şekilde özellikle rafine şekerli gıdaları yoğun bir şekilde tükettikten sonra beynimizdeki opioid reseptörleri etkinleşerek, vücudumuzun şeker arzusunu gittikçe arttırarak bir tolerans oluşmasına sebep olur.



Üstelik yalnızca tolerans gelişimi değil, tükettiğimizde bizi mutlu ettiğini sandığımız rafine şeker kilo alımı, baş ağrısı, hormonal dengesizlik ve kronik hastalıklar gibi birçok olumsuz etkileri de beraberinde getirir.



Rafine şekerin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak ve bağımlılığınızı azaltmak için;



-Gün içerisinde protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Yeterli oranlarda et, tavuk ve balık gibi protein içeren gıdaları tüketmeniz tatlı krizlerinizin önüne geçmek için iyi bir alternatif yoldur.



-İçerisinde doğal şeker barındıran taze meyveleri, rafine şekerli ürünler yerine tercih edin. Taze meyveler hem tatlı isteğinizi bastıracak hem de içeriğindeki posa, vitamin ve mineraller aracılığıyla bağışıklığınıza iyi gelecek besinlerdir.



-Tatlı isteğiniz geldiğinde sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin. Leblebi, çiğ badem, fındık gibi yağlı tohumları kahvenizin yanında ara öğün olarak tüketiyor olmanız gün içerisindeki şeker ihtiyacınızı baskılar.



- Etiket okumaya özen gösterin. Market raflarında yer alan paketli gıdaların birçoğu rafine şeker içeren ürünlerdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bu paketli ürünlerde şekerin tanımlanmasında birçok farklı terimin kullanılıyor olması. Şeker içeriğini belirtmek için şeker kamışı, invert şeker, mısır tatlandırıcı, pekmez ve malt şurubu gibi terimler kullanılabiliyor. Bu nedenle şekerden uzak durmaya çalışırken gizli şeker almadığınızdan emin olun.



- Granola ve protein barları gibi sözde sağlıklı atıştırmalık olan ürünlere dikkat edin. Çoğu birey paketli ürünlerin fazla rafine şeker içerdiğini bilir, bu nedenle ‘sağlıklı’ olarak adlandırılan alternatifler bulmaya çalışır. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bu ürünler şeker içeriği yüksek olan ürün olmaya eğilimlidir.



- Gazlı içecekler, enerji içeceği ve meyve suyu gibi şekerli içecekleri tüketmeyi azaltın. Bu ürünler yerine tatlı atağı hissettiğinizde 1 bardak limonlu soda veya su için ve 10 dakika bekleyin. Gazlı içecekler ve enerji içeceklerinden kaçınmak, şeker alımınızı büyük ölçüde azaltır ve kilo vermenize yardımcı olur.



Unutmayın rafine şeker içeriği yüksek gıdalar tüketmeniz anlık olarak sizi mutlu edecek fakat sonrasında alınan fazla kilolar ve olumsuz sağlık sonuçları ile sizi pişmanlık duygusuna itecektir. Oysaki doğru ve yeterli beslenmek çok sayıda hastalığın önlenmesine, sağlıklı bir vücut ağırlığının korunmasına, kaliteli bir uykuya ve beyin fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olur.