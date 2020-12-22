B12 vitamini bakımından zengin besinler

Vücutta sentezlenemeyip, dışarıdan besinler yoluyla alınması gereken vitaminler, suda ve yağda eriyen olarak iki gruba ayrılır. B grubundan oluşan suda eriyen vitaminler arasında B12 vitamini, karaciğer, böbrek ve kalp dokularında yüksek oranlarda bulunan ve yüksek ısıda ısıtıldığında kayba uğrayan bir vitamindir.

Temel olarak bağışıklık sisteminde, protein metabolizmasında, sinir sisteminde ve kan hücrelerinin yapımında görev alan B12 vitamini çoğunlukla hayvansal besinlerden karşılanır. Çoğu birey günlük beslenmesinde düzenli olarak B12 vitamini içeren besinler alırsa herhangi bir eksiklik görülmez. Ancak yaşlılarda, vegan beslenenlerde ve crohn hastalığı, pankreas hastalığı gibi kronik rahatsızlığı bulunan bireylerde B12 vitamini eksiklikleri görülebilir. Özelllikle yaşlılarda görülen B12 eksikliğinin sebebi vücudun B12 vitaminini emmesi için ihtiyaç duyduğu mide asidinde yaşa bağlı olarak azalma oluşmasıdır.

B12 vitaminin en önemli kaynağı karaciğer, böbrek gibi sakattatlar olsa dahi protein grubunda yer alan birçok besin B12 içerir. Özellikle somon, sardalya, alabalık gibi balık türleri omega-3 içeriğiyle beraber iyi bir B12 vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri protein kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan ve yüksek oranlarda B12 vitamini barındıran besinlerdendir. Yumurta ve süt ürünleri de yüksek oranlarda B12 vitamini içeren diğer besinler arasındadır. Özellikle yumurta sarısının, beyazından daha yüksek B12 vitamini seviyelerine sahip olduğunu ve yumurta sarısındaki B12 vitamininin emilmesinin daha kolay olduğunu bilmekte fayda vardır.

Vegan beslenen bireylerde görülen vitamin eksiklikleri arasında B12 çok yaygın olmakla beraber bu öğelerin bolca bitkisel kaynaklarını tüketmek alınabilecek en iyi önlemlerden biridir. En iyi bitkisel B12 vitamini kaynakları arasında ise mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz, mantar ve yulaf yer alır.

Bu besinlerin doğru oranlarda tüketilmemesi ya da çeşitli ilaç ve hastalıklara bağlı olarak B12 eksikliği oluşması sonucunda bireylerde el, kol ve bacaklarda uyuşma hissi yaşanabilir. Yürümede zorlanma, dil şişmesi, ciltte sararma, çarpıntı, mide ağrıları, baş dönmesi, uzun süreli zihinsel yorgunluk B12 vitamini eksikliğinde görülen belirtiler arasındadır. Eğer B12 vitamini içeren besinler doğru oranlarda tüketilirse, diyetten yeterince B12 vitamini karşılanmış olur. Doğru beslenme şekli B12 vitamini almanın en iyi yoludur.

Özetle, B12 vitamini, vücudunuzun birçok işlev için ihtiyaç duyduğu temel bir vitamindir ve özellikle hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. Bu besinleri günlük beslenmede doğru oranlarda tüketerek genel sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirdiğinizi unutmayın.