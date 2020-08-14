Mikro ve gömük penis nedir, tedavisi şart mı?

Birincisi gerçekten penisin yapı ve büyüklük olarak yaşıtlarına oranla daha küçük olması ki buna ‘mikro penis’ adı verilir. İkincisi ise penisin kasık bölgesindeki yağ dokusu içerisine gömük olması; buna da ‘gömük penis’ denir.

Mikro penis nedir, nasıl tedavi edilir?

Mikro penis genellikle çocuklarda hormonal bazı eksikliklere bağlı görülür. Bu çocukların çocuk ürolojisi uzmanları tarafından muayenesi sonrası hormonal bazı testler yapılmalı ve çocuk endokrinolojisi uzmanı ile beraber takip ve tedavi edilmeleri sağlanmalıdır. Mikro penis, kendi haline bırakılıp ileride düzelir denilerek iyileşen bir rahatsızlık değildir. Mutlaka ilgili branşlar tarafından detaylı değerlendirilmelidir. Bu hastaların tedavisinde genellikle vücutta eksik olan testosteron hormonu veya bunun salınmasını sağlayan hormonlar tedavi olacak kullanılabilir. Çoğunlukla bu hormonal tedavilere yanıt iyi düzeydedir. Mikro penis tedavi edilmediği takdirde birey özgüvenini kaybedebilir; havuz, deniz veya soyunma odası gibi sosyal ortamlarda görülebileceğini düşünerek bu ortamlardan uzaklaşabilir. Ergenlik dönemi sonrası ise cinsel anlamda yetersizlik oluşturabilir. Bu nedenle penisinin küçük olduğunu düşünen bireyler ilgili hekimlere vakit kaybetmeden başvurmalıdır.

Gömük penis nedir, nasıl tedavi edilir?

Penisin kasık bölgesindeki yağ dokusu içerisine gömülmesidir. Sünnet sonrası da sıklıkla başvuru nedenlerinden birisidir. Ebeveynler çocuğunun altını değiştirirken ya da banyoda çocuklarının penisini tamamen gözükmediğini ifade ederler. Genellikle kilolu çocuklarda görülmekle birlikte çocuk kilolu olmasa da yapısal olarak kasık bölgesinde yağ dokusu fazla olabilir. Bu çocuklarda işeme problemleri, hijyen bozuklukları, penis bölgesinde ağrı, sık tekrarlayan genital enfeksiyonlar ve ilerleyen yaşlarda ise cinsel bozukluklar görülebilir. Bunların haricinde estetik olarak kötü bir görünüm olması sebebiyle çocuklarda psikolojik olumsuz etkilenmeler görülebilir. Çocuklarda özgüven kaybına yol açabilir.

Cerrahi tedavi yüz güldürücü

Gömük penis tespit edilen çocuklarda kilo verilmesi genellikle sorunu çözmez. Penisin gömük olma derecesine göre takip veya cerrahi tedavi yapılabilir. Cerrahi tedavide penisin etrafındaki yapışıklıklar düzeltilir, gerekirse yağ dokusu temizlenir ve penis çeşitli manevralarla tamamen görünür hale getirilir. Cerrahi tedavinin başarısı %95’in üzerindedir. Bu sayede çocuklarda yaşam kalitesi düzelir ve kozmetik olarak normal bir görünüm elde edilebilir. Ameliyat yaklaşık 1 saat süren detaylı bir operasyondur. Çocuk ürologları tarafından yapılmalıdır. Ameliyat sonrası hastanede bir gece kalmak gerekebilir. Ertesi gün çocuklarımız normal yaşamlarına dönebilirler.