Sınav kaygısı ile baş edebilirsin! İşte öneriler…

- Derse devamlı ve etkin katıl, her zaman başarılı olmasan bile bundan asla vazgeçme.

- Sadece başardıklarına odaklanma, başarısız olduğun konuları önemse, başarmanın en önemli yolu zorlandığın konuların üzerine gidip onunla mücadele etmektir. Anlamadığın konunun üzerine gidip ısrarcı olursan, o bilgiyi mutlaka kazanırsın, ancak bu konuda zaman zaman yardım alman gerekebilir, konu ile ilgili uzman ve öğretmenlerden bilgi almayı dene, soru sormaktan sakın kaçınma. Bir kere anlamadın diye kimse seni küçümsemez, aksine bu çaban onlara olayı ne kadar ciddiye alıp üzerine gittiğini görmelerini ve seni takdir etmelerini sağlar.

- Gerçekçi hedefler koy. Neyi ne kadar başarabileceğin konusunda gerçekçi olmayı dene ve bunu belirledikten sonra koyduğun hedef için çalış.

- Etkili, sistemli, düzenli konu tekrarları yap ve test çöz. Bu senin zamanı iyi kullanman konusunda pratik fikirler geliştirerek tecrübe kazanmanı sağlayacaktır.

- Gelecekte ne olacağı senaryoları ile ilgilenme, şu an neredesin, ne yapmalısın bu fikre odaklan. Çünkü senin ilk adımın çalışmak olmalıdır. Çalışmadan gelecek ile ilgili planlarında gerçekçi olamazsın. Çalışmadan yaptığın planlar seni kötümser ya da hayalperest yapabilir. Üzerine düşeni yapmayanların hayatlarının değişmesini beklemesi hayalden öteye gidemez. Sorumluluk almaktan kaçma. “Zaten başaramayacağım. Bu sınavda başarılı olamamak benim kaderim. Herkesin imkanları benden daha çok ve imkanı çok olanlar benden daha şanslı. Bu sistem benim gibilerin başarısını engelliyor” gibi düşünceler sorumluluk almaktan kaçmak için birer bahane olabilir.

- Başarısız olduğun konularla ilgili hemen ve anında olumlu sonuç bekleme, kendine zaman tanı sabırlı davran.

- Her türlü deneme sınavı, ders sınavından aldığın puanlar çok başarılı da olsa, başarısız da olsa gerçek sınavda karşılaşacağın durum olarak düşünme, sadece çalışmalarını buna göre planla.

- Kimseyi senden daha iyi biliyor diye düşünme. Herkesin iyi yapabildikleri ve yapamadıkları olabilir. Senin yapamadığın bir konuyu başkaları daha iyi yapabilir evet ama senin başarılı olduğun bir konuda da başkaları senin kadar iyi olmayabilir.

Bu sınav hayatın sonu değil, sadece bir sınav. Bu sınavı başaramasan bile hayatında başarma şansın olabilecek pek çok sınavla karşılaşacaksın. Bu sadece onlardan biri… Sadece iyi bir başlangıç olabilir. Ama hayat çok uzun pek çok kez iyi bir başlangıç şansın olacaktır.

Sen; annen, baban, arkadaşların ve tüm çevren için sadece ”sen” olduğun için değerlisin. Bu sınavı başarınca onlar için değerin azalmayacak. Kazanırsan sadece seninle senin kadar sevinecekler. Çünkü seni çok seviyorlar ve kazanamazsan sevgileri devam edecek. Onların sana olan sevgisi bir sınava bağlı değil.

Sınava hazırlık sürecini ve sınav anını sağlıklı geçirmen için sadece bunları yapman yeterli değil, sağlığını da korumak zorundasın. Bunun için uykunu düzenli hale getirmelisin, plansız ve yetiştirilemeyen çalışmalar sonunda uykusuz geçirilen zamanlarda yeterince çalışsan bile yorgun ve dikkatin dağınık olacaktır. Bu durumda bildiklerini bile yeterince değerlendiremeyebilirsin.

Sağlığın için düzenli ve dengeli beslenmeye dikkat etmelisin. Bu senin hastalıklara karşı dirençli olmanı sağlayacak, sınava hazırlık sürecinde herhangi bir hastalıktan dolayı olumsuz etkilenmeni önleyici olacaktır. Senin için en sağlıklı ve düzenli beslenme örneğini ailenle birlikte bir diyetisyene ya da doktora başvurarak öğrenebilirsin.

Bütün bunların dışında fizyolojik olarak rahatlamak için nefes egzersizlerini deneyebilirsin. Doğru nefes almak, bir gevşeme, rahatlama yoludur. Ayrıca ailen ve arkadaşların ile birlikte verimli vakit geçirmek ve onlarla olumlu ilişkiler kurmak moralimizi yükseltecektir. Sınav kaygısı ile baş edebilmek için yardım istemekten sakın çekinme. Ve son olarak sen her koşulda herkes için çok değerlisin bunu sakın unutma!