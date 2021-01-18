Pandemi, eğitim de olmak üzere pek çok şeyi değiştirdi

Çeşitli nedenlerle ülkeler arası seyahatlerin yoğunluğu, bu yoğunluk kapsamında gerçekleştirilen temaslar, maalesef Covid-19 hastalığının uluslararası düzeyde yayılmasını hızlandırmış, ülkeler daha ne olduğunu anlamadan kendilerini bu hastalığın pençesinde bulmuşlardır. Bunun sonucu olarak, hayat herkes için olağanın dışında seyretmeye başlamış, tüm sektör ve sistem işleyişleri hızlı bir değişime uğramıştır. Bu değişim eğitim sistemlerinde, öğrenme ve öğretmenin internet temelli uzaktan yürütülmesi şeklinde görülmüştür. Başlangıçta küçük ölçekli olsa da, salgın nedeniyle eğitime uzun süre ara veren ülkelerin sayısı her geçen gün artmıştır. Eğitim sistemlerinin daha önce hiç karşılaşmadığı ve hazırlıksız olduğu bu kriz sürecinde pek çok ülkede öğrenme kaybını en aza indirebilmek adına çeşitli tedbirler alındı ve uzaktan eğitim uygulamaları hayata geçirildi. Pandemi döneminde, ülkemizdeki gerek devlet gerekse özel okulların öğretim ve öğrenme faaliyetlerinin devamı için yararlandığı en önemli uygulamalardan bir tanesi sanal sınıflar olmuştur. Özel okulların uygulamaları birbirlerinden farklılık göstermekle birlikte, 15 Nisan 2020 tarihinde MEB tarafından 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıf öğrencileri için EBA canlı ders uygulaması öğretmen ve öğrencilerin hizmetine açılmıştır. Ayrıca gerekli güvenlik ve gizlilik tedbirleri alınarak diğer sınıf seviyeleri için Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype ve benzeri platformların ücretsiz olanlarıyla sanal sınıf uygulaması üzerinden çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. EBA canlı ders uygulaması ile öğretmenler EBA üzerinden de Zoom platformuna erişim sağlayarak derslerini sürdürmüştür. Öğretmenler bir yandan mesleki olarak alışık oldukları yüz yüze iletişim dışında farklı yöntem ve araçlarla öğrencilerinin öğrenmesini ve iyi olma halini desteklemek, diğer yandan salgının kendi yaşamlarında ortaya çıkardığı sosyal ve psikolojik güçlüklerle baş etmek durumunda kaldı.

Bu süreç öğrenciler için zorlu olduğu gibi, öğretmenler için de zorlu olmuştur. Öğretmenler, öğrencilerinden, meslektaşlarından, mekânsal olarak okullarından uzak kalmış ve eski gündelik hayat pratiklerini neredeyse tamamen yitirmişlerdir. Bunun yanında öğretmenler, büyük çoğunlukla daha önce tecrübe etmedikleri bir uzaktan eğitim pratiğini deneyimlemeye başlamışlardır. Öğretmenlerin uzaktan eğitim süreçleri değişen duygu durumları ve gündelik pratikleri, kişisel ve mesleki gelişim algıları, dijital okuryazarlıkları, eğitim planları gibi konuları ortaya çıkarmıştır.

Pandemiyle hayatımızda değişen koşullar:

Maske, hijyen kuralları

Mesafe-sosyal izolasyon, sosyal yaşamın kısıtlanması

Sevdiklerimiz, ailemiz için duyduğumuz kaygılar

Değişen mesai saatleri(gecenin geç saatlerindeki velilerden gelen mesajlar, mailler)

Fiziksel olarak hareketsiz kalmak; sırt, boyun ağrıları vb.

İş- özel yaşam dengesinde strese bağlı Psikosomatik belirtiler; ciltte döküntüler vb.

Evden çalışırken ebeveyn olmak; aileye daha az vakit ayırmak

Sizi en çok etkileyen koşul hangisiydi?

Evdeki ofis ve ebeveynlik birleşiminde yapılabilecekleri özetlersek; planlar, programlar, listeler: Eğer plan, program veya liste yapmak sizin için kolaysa, tanıdıksa o zaman bu süreci de aynı araçlarla yönetebilirsiniz. Ama burada hatırlanması gereken bir şey var, o da biraz esneyebilen planların yapılması gerektiğidir. Unutmamak gerekir ki bu dönem çok beklenmedik, çok fazla duyguyu içinde barındıran bir dönem. Kaygı, korku, üzüntü, çaresizlik, umut ve daha birçok duygu yaşanılanlara eşlik ediyor. Bu yüzden normal zamanda yapılan bir plan gibi bakmamak, ufak sapmalarda umutsuzluğa kapılmadan toparlanmak önemli bir nokta olacaktır. Eğer hiç plan, program, liste kullanamam diyenlerdenseniz ailecek oluşturabileceğiz bir plan hem güzel bir aile aktivitesi olacaktır hem de size bir kontrol noktası sunmuş olacaktır. Bu planların dört dörtlük olması gerekmediğini, yemek menüsü, çocuklarla birlikte yapılan etkinlikler gibi bir kaç konuyu kapsamasının bile fayda sağlayacağını unutmamak fayda sağlayabilir.

Vardiyalı sistemler: Hem anne hem baba evden çalışıyorsa ve evde çocuklar varsa dönüşümlü bir sistem işlerin daha iyi yürümesine yardımcı olabilir. Eğer şartlar uygunsa, eşinizle belki 3 saatlik belki yarımşar günlük vardiyalar halinde çalışmak, hem konsantrasyona fayda sağlayacak hem de zihin yorgunluğunu tek bir konuya yoğunlaşabildiğiniz için azaltacaktır.

Rutinler: Çocukları büyütürken sıkça duyduğunuz rutinlerin önemini, bu tür yeni durumlarda hatırlamakta fayda vardır. Hem de şu anda sadece çocuğunuzun değil belki sizin de buna çok daha fazla ihtiyacı vardır. Rutinlerin verdiği güvenlik duygusu, bilinmezliğin fazla yükünden hem sizi hem çocukları koruyabilecektir. Beraber yemekler, belki kutu oyunu saati veya film keyiflerini zamanlarıyla belirlemek ve değiştirmemek iyi hissetme halini arttırmada fayda sağlayacaktır.

Dengeyi yakalamak: Alışık olmayanlar için evden çıkmıyorken iş ve özel hayat dengesini kurmak çok zor olabilir. Eğer bu dengeyi kurmazsanız aklınızda çocuğunuzla ilgilenirken de bir sürü yapılacak iş maddeleri olurken, iş yapmaya çalışırken de evin eksiklerini veya çocukların dersini düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. O yüzden hangi alandaysanız olabildiğince benliğinizle orada olmaya çalışabilirsiniz Her zaman yapamazsanız bu bir problem değildir. Ama fark etmek bile sizi olmanız gereken bilince getirecektir. Bu süreç herkesin farklı şeyler öğrendiği, fark ettiği bir zaman dilimi olacak. Ama duygularımız büyük olasılıkla birbirine çok benzer olacaktır. Yalnız değilsiniz bunu unutmayın.