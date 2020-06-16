LGS yaklaşırken nelere dikkat etmeliyim?

LGS’ye sayılı günler kala öğrenciler zihinsel olarak sınava hazır olmalılar ve bugüne kadar başardıklarına odaklanarak kendilerine güvenmeliler. Sevgili öğrenciler öncelikle çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inanın. Unutmayınız; sınavlar büyük emekler vererek yapabildiklerinizi göstermeniz için birer fırsattır ve sadece sizin akademik bilgi birikiminizi ölçer.

Sınav öncesinde ve sırasında yaşanan kaygının belli bir düzeye kadar normal hatta motive edici olarak kabul edilebileceğini daha önce belirtmiştim. Bu durumun başarıyı artırıcı bir etkisinin de olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda odaklanmayı ve gayreti de artıracağından, başarıyı da arttırır. Bu nedenle adayların tamamen kaygısız olmasını beklemek mümkün değildir. Ancak kaygı, yoğun olarak yaşandığında odaklanmayı ve başarıyı düşüren bir etki de meydana getirir. Özellikle bu yıl olağanüstü koşullar yaşadığımız şu zamanlarda öğrencilerimizin yaşadığı kaygı, çok daha yüksek olabilir ve artık sınav performansını düşürecek bir boyuta ulaşabilir. Yüksek kaygı düzeyi hafızayı olumsuz etkileyebileceği gibi öğrencilerin bilseler bile cevapları unutmasına da sebep olabilir. Bazı adaylar sınav stresini kontrol edebilmekte, ancak bazıları sınav stresinden etkilenerek mutsuz bir duygu hali, uykuya dalmakta güçlük ve iştahsızlık ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Sınavdan birkaç gün önce yeni bilgi edinme ile ilgili hazırlıklarınızı ve bu sürece ait planlamalarınızı tamamlamaya çalışın. Ancak kendinizi iyi hissedecekseniz öğrendiğiniz konularla ilgili tekrar çalışmalarını sınav gününe kadar yapabilirsiniz ya da tüm dersleri içeren deneme sınavları çözebilirsiniz. Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir gününüz gibi geçirin. Efor sarf edeceğiniz ve zihninizi yoracak etkinliklerden kaçının. Elinizden geldiğince elektronik cihazlardan ve sosyal medya hesaplarınızdan uzak durun. Sınavdan önceki gece rahat ve yeterli sürede uyumaya dikkat edin. Daha önceki günlerde uykuya geçtiğiniz süreden çok erken ya da çok geç uyumamaya çalışın.

Sınav sabahı kontrollü bir kahvaltı yapın. Genelde kahvaltıda ne yiyorsanız sınav sabahı da benzer gıdalar tüketmeye dikkat edin. Vücudunuzun alışık olmadığı farklı gıdalar kendinizi iyi hissetmemenize neden olabilir. Ani bir şekilde enerjinizi yükseltip sonrasında kendinizi yorgun hissetmenize neden olacak hazır gıdalardan da uzak durunuz. Fotoğraflı sınav giriş belgenizi ve geçerli kimlik belgenizi yanınızda bulundurunuz. O günkü hava şartlarına uygun ve kendinizi sınav anında rahat hissedeceğiniz kıyafetler giyin. İnce ama birkaç kat olacak şekilde kıyafet tercih ederseniz üşüme ya da ısınma durumuna uygun olarak kendinizi ortama ayarlayabilirsiniz. Üzerinizde aksesuar olmamasına dikkat ediniz. Sınava girmeden önce mutlaka fizyolojik ihtiyaçlarınızı da gideriniz.

Sınav anında hiçbir soruya takılıp kalmayınız. Sadece sınava odaklanın, soruları okurken zihninizi susturmalısınız. Eğer zihninizi susturmak istiyor ama zorlanıyorsanız, kendinize ve zihninize onu biraz sonra dinleyeceğinizi söyleyiniz ve sorulara dönünüz. Soru kitapçığınız iki elinizin arasında kalacak şekilde kollarınızı birbirine paralel tutarak ve öne doğru hafifçe eğilirken ellerinizi hafifçe kitapçığa doğru yaklaşacak şekilde görme alanınızı daraltarak içe doğru kapatın. Bu odağınızı kitapçığa çevirmenize ve etrafta olanların dikkatinizi dağıtmasına engel olur. Her sınavda farklı zorluk derecelerinde sorular yer alır. Fakat aynı sınavın içerisindeki zor bir soru da kolay bir soru da aynı derecede önemlidir. Bu nedenle zaman kaybını önlemek amacıyla "Turlama tekniği"ni uygulamanız gerekir. Uğraştırıcı soruları daire, zor dediğiniz soruları üçgen içine alıp geçin, hiçbir soruya takılıp kalmayın yola durmadan devam edin, zamanı etkili kullanın. Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecektir. Bu nedenle bilmediğiniz, emin olmadığınız soruları sakın işaretlemeyin. Bırakın boş kalsın.

Sınav zamanı yaklaştıkça ailelere düşen görevler de artmaktadır. Bu hafta artık aileler bir adım geride durmalı, öğrencilerin yanında sınav hakkında olumlu ya da olumsuz bir yargıda bulunmamalı, çocuklarına güvendiklerini ve çabalarının karşılığını alacaklarına olan inançlarını sadece söylemekle kalmamalı, aynı zamanda onlara göstermeye de çalışmalılar. Bu süreçte ailelerin bazen rolleri karıştırabildiklerini gözlemliyoruz. Sınava kendilerinin hazırlandığı gibi bir düşünceye kapılabiliyorlar. Böyle olunca kendileri de sınav stresi yaşayarak çocuklarının üzerinde baskı kurmaya başlayabiliyorlar. LGS sınavı için tek bir şans olduğundan doğal olarak nitelikli ve iyi bir liseyi kazanmalarını istiyorlar. Aileler bu süreçte daha çok empatik bir tutum içinde olmalılar. Geleceklerinin şekillenmesi için karşılarına çıkabilecek birçok kapıdan sadece biri olduğu fikri çocuklarla anlaşılır ve samimi bir dille paylaşılmalı. LGS'ye girecek öğrencilerin yaşları henüz küçük olduğundan hayata dair hedefleri tam netleşmemiş olabiliyor. Aileler kalan sürede maddi olmayan ödüllendirmeler yoluna giderek de çocuklarına destek sağlayabilirler. Bir deneme sınavından sonra çocuğunuzun çok sevdiği bir etkinliği beraberce yapabilirsiniz. Birlikte yemek hazırlayabilir, kitap okuyabilir, oyunlar oynayabilirsiniz.