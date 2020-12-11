V yüz şekli için radyofrekans uygulaması

V yüz şekli elde etmenin birkaç yolu vardır. Bunlar arasında cerrahi teknikler, enjeksiyon tekniklerinin yanı sıra günümüzde radyofrekans tedavisi ile "kesi" işlemi uygulanmadan V şeklinde bir yüz elde edebilir.

Radyofrekans (RF) tedavisi nedir?

İnce çizgilerin ve gevşek cilt görünümünü azaltmak için dokuyu ısıtmak ve kolajen üretimini teşvik etmek için RF enerjisinin kullanıldığı estetik yöntemidir. Çene hattı boyunca sarkan cildi sıkılaştırır, alt yanaklar ve çene hattındaki gıdı bölgesindeki yağlanmayı azaltır. Böylece, alt yüze tanım vererek oval bir şekil oluşturulmasına yardımcı olur.

Temel olarak, RF tedavisi tamamen ciltte var olan kolajeni uyarmakla ilgilidir. Cilde kuvvet ve elastikiyet kazandıran kolajen, yaşlanma, sigara ve UV ışığı gibi etkenlere maruz kalma nedeniyle azalır. RF'yi harika bir seçenek yapan şey, ciltteki oksijen seviyelerini artırmaya yardımcı olmasıdır. Bu, daha konturlu bir yüz oluşturulmasını ve yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesini sağlar. Ayrıca radyofrekans, yağların alınmasına ve cildin sıkılaşmasına da yardımcı olur.

RF tedavisi ile çene hattı şekillendirilebilir

Yüzün derin katmanlarını radyo dalgaları kullanarak ısıtmak, cildin daha sıkı ve pürüzsüz olmasını sağlar. Sonuçta çene kemiğinin giderilmesine ve çene hattının sıkılaşmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, V şeklinde bir yüz elde edilir. Bu işlem ameliyatsız ve invaziv olmayan tedavileri tercih eden kişiler tarafından kullanılır.

Radyofrekans tedavisinin birçok kişi tarafından tercih edilmesinin bir diğer nedeni de normal hayatta "sıfır kesinti" garantisidir. Prosedürü öğle yemeğinde kolayca yaptırabilir ve aynı akşam yeni görünümle dışarı çıkılabilir. İşlem yaklaşık 30 dakika sürer. Sıcak bir yüz masajı yapılmasını içerir, burada cildi 38-40 derece arasında radyofrekansla ısıtmak için bir makine kullanılır.

RF tedavisinin diğer avantajları

Bu tedavi hızlı ve ağrısız olduğu için düzenli aralıklar ile uygulanabilir. RF enerjisinin ürettiği uyarı yüz, boyun ve göz için de etkili sonuçlar sağlar. Aslında, prosedüre 20'li yaşların ortalarında başlanabilir. Genç görünümü korumak yaşlanma belirtilerini korumaktan daha kolaydır.

RF tedavisinin bazı faydaları arasında çift çenenin azaltılması, göz çevresindeki kırışıklıklar, alın çizgileri ve gülümseme çizgilerinin iyileştirilmesi yer alır. İnvaziv ya da cerrahi bir yöntemdir ve iyileşme süresine gerek yoktur. Bu, prosedürün yalnızca alanında uzman kişiler tarafından uygulanması gerekir.

Radyofrekans tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için uzman bir doktora başvurabilirsiniz.