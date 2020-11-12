Sonbaharın en trend bakımları: Nem aşısı

Son günlerin en trend uygulaması nem aşısı. Nem kaybına uğrayan cilt zamanla kuruyarak ciltte çatlaklar ve kırışıklıklar aynı zamanda mat cilt görünümü ve renk tonu eşitsizliği oluşturmaktadır.

Nem aşısının formülündeki kompleksler hyalüronik asit seviyesini yükseltmeye yardımcı olur, bu sayede cilt ihtiyacı olan nem dengesini sağlar, ciltte ipeksi bir pürüzsüzlük oluşur ve böylelikle ince çizgilerin oluşmasının ve hacim kaybının önüne geçilmiş olunmaktadır. Nem aşısı cildin nem kaybını önleyerek cildi yumuşatır, cilt canlılık kazanarak doğal rengine kavuşur. Renk tonu eşitsizliği ve ince çizgiler giderilir.

Uygulama öncesi cilde anestezik kremler sürülerek 15 dakika bekletilir. Nem dolgusu ya da diğer ismiyle nem aşısı yaklaşık 10 dakika süren bir enjeksiyon yöntemiyle cilde enjekte edilir.

Enjeksiyondan hemen sonra sonuçları ortaya çıkmaya başlamaktadır, 3-7 gün içerisinde gözle görülür sonuçlar elde edilmektedir. Cilt yapısına göre değişiklik göstermekle beraber ortalama 1 yıl boyunca etkisini devam ettirmektedir.

Nem aşısının etkisi geçtikçe cilt kuru, mat, cansız ve kırışık görünümüne geri dönmeye başlar. Kişinin tercihine göre bu sürenin sonunda nem aşısı tekrarlanabilir. Genellikle kış aylarının favori uygulamasıdır ve gerektiği takdirde 15 gün arayla iki seanslık kur şeklinde de uygulanabilir.

Nem aşısı doğru uygulandığında hem kolajen sentezini artırarak yaşlanmayı yavaşlatır hem de nemlendirici gereksinimini bile azaltarak kişinin cilt bakimi rutinine yardımcı olur.