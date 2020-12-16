Pandemi döneminde estetik yaptırmak güvenilir mi?

Pandemi döneminde birçok kişinin kusurlara odaklanması için çok daha fazla zamanı oldu. Birçok kişi evde egzersizlere hız verdi veya diyet yaptı. İş veya aileyle bağlantı kurmak için yapılan tüm video görüşmelerinde, yüzde veya vücutta rahatsızlık veren kusurları incelemek için de fırsat oldu. Bu dönemde estetik operasyonlara olan istek de arttı.

Talebin artmasının bir başka nedeni de iyileşme sürecini evde geçirme imkanıdır. Genel olarak, estetik operasyonlardan sonra iyileşmek için izne ihtiyaç duyulur. Bu süre, ameliyatsız estetiklerde sadece bir veya iki günken yüz germe gibi bir işlemlerde birkaç haftaya kadar çıkabilir. Bu durum, pandemi döneminde estetik operasyonlara olan talebin artmasını sağladı. İnsanlar sadece evden çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda toplum içinde rutin olarak maske kullanıyorlar. Bu iki faktör, estetik operasyon sonrası iyileşme süresini çok daha konforlu bir şekilde geçirmeye yardımcı oldu.

Enjekte edilebilir dolgu maddeleri ve nöromodülatörler (kasları gevşetmeye ve kırışıklıkları gidermeye yardımcı olan enjektabllar) gibi klinik uygulamaları pandemi sırasında oldukça popüler hale geldi. Ayrıca yüz yenileme, rinoplasti ve yüz gerdirmeye talep arttı.

Ne tarz önlemler alınıyor?

Estetik operasyonlar esnasında COVID-19'a maruz kalmanın riskleri konusunda bazı endişeler olması çok doğal. Pandemiden önce de tüm operasyonlarda hijyen kurallarına her zaman çok önem verilir. Pandemi döneminde her şeyden önce çok katı sosyal mesafe önlemleri alınıyor. Sağlık Bakanlığı’nın tüm talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalınıyor. Tüm ekibe düzenli test uygulanır. Maske takılır. Eller iyice dezenfekte edilir. Bulaşma riski olabilecek tüm yüzeyleri temizlenir. Hastaların estetik ameliyat öncesi testleri yapılır, HES kodu alınır ve takibi yapılır. Bu şartların hepsi sağlandıktan sonra estetik operasyonlar karar verilerek uygulanır. Bunun dışında estetik operasyonlar için pandemi hastanesi olmayan daha küçük hastanelerde yapılmalıdır.