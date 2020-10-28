Lazer epilasyonda yeni dönem: Hibrit buz lazer

Günümüzde hibrit lazer teknolojisi ile kişiler 4-5 seansta tüm tüylerden kurtulabilmektedir. Hibrit Lazer, epilasyon sırasında kıl folikülü için en etkin ve en güvenli iki dalga boyunu (800 nm – 950 nm) aynı anda gönderebilen hibrit bir teknolojidir. 3 adet cihazın birleşiminden oluşan hibrit lazer, en gelişmiş soğutma teknolojisine sahiptir.

Hibrit lazer avantajları

Diğer lazer uygulamalarına göre, en yüksek pik gücü ile daha az atış süresi ve daha verimli sonuçlar sağlar. Tüm cilt tiplerine uygulanabilir. İnce tüylerde de etkili olan en gelişmiş sistemdir. Buz Lazer epilasyon kullandığı kademeli ısıtma metodu ile kıl köklerini etkili bir şekilde tahrip ederken çevredeki cildin zarar görmesini önler, ciltte yanık oluşma riskini ortadan kaldırır. Kademeli ısıtma yöntemi daha yüksek enerji seviyesi kullanılmasına olanak tanıdığından özellikle ince ve açık renkli kıllarda istenen etki sağlanır.

Buz Lazer kaş arası, kulak içi ve burun içi gibi ulaşılması zor alanlar için özel bir ucu sahiptir. Yüz bölgesinde kullanılan bu uç, erişilmesi güç alanların tedavisine olanak tanır. Buz Lazer epilasyon sisteminin kullandığı Diode dalga boyu orta derecede melanin emilimine sahiptir. Bu orta emilim seviyesi, gelişmiş kontak soğutma sistemi, buz başlık ve ütüleme tekniği tekniği bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde ve ince kıllar dahil tüm kıl tiplerinde her mevsimde güvenle uygulama yapılabilmesini sağlar.

Tüm vücut seansı 30-45 dakika sürmektedir. 2 ayda bir de seans tekrarı bulunur. Üstelik seans aralarında kılların tekrar çıkması rahatsız etmeyecek düzeyde olduğundan ilk günden itibaren fayda görülen en trend lazer epilasyon olduğu söylenebilir.