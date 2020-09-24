Kadınların en çok tercih ettiği estetik operasyonlar

En çok göz çevresinde oluşan kırışıklık, torba ve düşüklükten kurtulmak için destek alınıyor. Çünkü üst göz kapağı sarkmaları ve göz kenarlarındaki kazayağı kırışıklıkları yaşlanmanın ilk belirtileri arasında yer alıyor. O yüzden öncellikle bu bölgelerdeki kırışıklıkların giderilmesi isteniyor. Daha genç yaşlardaki kişilere ise kırışık oluşumunu önlemek için enjeksiyon yöntemleri uygulanabiliyor. Botoks ve dolgu enjeksiyonu ile cilt kırışıklıkları önlenebilir, kaş düşüklüğü giderilebilir ve göz kapakları kaldırılarak gözler ön plana çıkarılabilir.

Bunun yanında göz kapağı ve göz yapısının düşük olması kişiyi yorgun ve çokluk gösterdiğinden endoskopik kas kaldırma ameliyatı son donemde çığır açan bir ameliyat haline geldi. Endoskopik yani kapalı ve kameralar yardımı ile yapılan cerrahi ile yüzde iz kalmadığından estetik de arkasında iz bırakmıyor. Estetik ameliyatların genelde bir sır olarak kaldığını düşünürsek mükemmel değişim büyük bir gizlilik içinde elde edilebiliyor.

Dolgun ve şekilli dudaklar ise her kadının hatta birçok erkeğin hayali. Çünkü dolgun dudaklar gençliğin, sağlığın ve cazibenin göstergeleri arasındadır. Güzel bir gülümsemenin olmazsa olmazıdır. Hatta yüzün en çekici ögesidir. Dolgu enjeksiyonu ile dudak dolgunlaştırma operasyonu kadınlar tarafından en fazla talep edilen yöntemdir.

Kadınları en mutsuz eden estetik sorun ise burunlarındaki şekil bozukluklarıdır. Öyle ki eğer burunlarında şekil bozukluğu varsa, sorun giderilmeden kendilerine olan güvenleri tam olarak yerine gelmez. Kendilerini yeterince güzel bulmazlar. Burun estetiği, kadınları en çok mutlu eden ve öz güvenlerini kazanmasını sağlayan estetik operasyonların başında geliyor.

Vücut estetikleri de çok önemli

Göğüs ve kalça estetiği de kadınlar için genç ve cazibeli görünümün en önemli göstergelerinden biridir. Meme büyütme estetiği ile hayal edilen dolgunlukta ve büyüklükte göğüslere sahip olunabiliyor. Kadınları en mutlu eden ve cazibeli hissettiren operasyon olarak listenin en başında yer alıyor.

Kalça estetikleri de yaygın olarak tercih edilir. Liposuction yöntemi ve yağ enjeksiyonları ile kalça yeniden şekillendirilebiliyor. Yuvarlak ve dolgun kalçalar bütün kadınların kendilerini daha cazibeli hissetmesini sağlayan özelliktir.

Estetik cerrahi her geçen gün biz kadınlara daha güzel ve genç görünmek için çeşitli imkanlar sunmaya devam ediyor. Günümüzde çok sayıda kadın sunulan bu imkanları değerlendirmek için her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor.